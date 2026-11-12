Δημήτρης Φλιώνης και Τομά Ερτέλ έλαβαν μέρος σε ασκησιολόγιο της προπόνησης της ΑΕΚ και υπάρχουν πιθανότητες να παίξουν με Δόξα Λευκάδας.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, αφού στα πιτς βρίσκονται οι Μπράουν (χάνει όλη τη σεζόν με ρήξη αχιλλείου), Φίζελ, Σκορδίλης και Λεκαβίτσιους. Ευχάριστα ήταν πάντως τα μαντάτα για τους Τομά Ερτέλ και Δημήτρη Φλιώνη.

Υπήρξε σταδιακή επανένταξη στο πρόγραμμα για τους δύο γκαρντ, αφού έλαβαν μέρος σε ασκησιολόγιο της προπόνησης.

Η συμμετοχή του αρχηγού στη σαββατιάτικη αναμέτρηση απέναντι στη Δόξα Λευκάδας (17:00) παραμένει αμφίβολη. O Γάλλος από την πλευρά του δεν είχε προπονηθεί την Τετάρτη, αλλά όπως όλα δείχνουν θα παίξει στο ματς της GBL.. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη την επιστροφή τους, αφού τη θέση μπορει να καλύψει μόνο ο Κατσίβελης και υπό προϋποθέσεις οι Μπάρτλεϊ και Λαρεντζάκης, αν δεν μπορέσουν να βοηθήσουν οι Ερτέλ και Φλιώνης.