Με μία ανάρτηση στο «Χ» ο Ολυμπιακός δημοσίευσε κάποιες στιγμές από τα τελευταία λεπτά του ματς με το Μαρούσι αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ κόντρα στο Μαρούσι, όμως χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε τη νίκη με 83-81.

Την επόμενη μέρα από αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε μία ανάρτηση στο «Χ» από ένα βίντεο που έδειχνε τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση στα τελευταία 2.5 λεπτά του ματς, όπου οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ την ομάδα του Πειραιά.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός συνόδευσε την εν λόγω ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Ξεχάσαμε να ποστάρουμε αυτά τα highlights…»