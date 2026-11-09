Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ειρωνικό post των «ερυθρόλευκων» για τις διαιτητικές αποφάσεις στα τελευταία λεπτά του ματς
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ κόντρα στο Μαρούσι, όμως χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε τη νίκη με 83-81.
Την επόμενη μέρα από αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε μία ανάρτηση στο «Χ» από ένα βίντεο που έδειχνε τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση στα τελευταία 2.5 λεπτά του ματς, όπου οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ την ομάδα του Πειραιά.
Μάλιστα ο Ολυμπιακός συνόδευσε την εν λόγω ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Ξεχάσαμε να ποστάρουμε αυτά τα highlights…»
Ξεχάσαμε να ποστάρουμε αυτά τα highlights… #OlympiacosBC https://t.co/d28hrE4kdY— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 9, 2026
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