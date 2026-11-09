Τα περαστικά του Παναθηναϊκού στον μεγάλο άτυχο της ΑΕΚ, Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης από έξι έως και εννέα μήνες.

Ο Γκρεγκ Μπράουν ήταν ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena, καθώς ο Αμερικανός ψηλός υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης από έξι έως και εννέα μήνες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο Instagram, απάντησε σε post του αντίστοιχου λογαριασμού της ΚΑΕ ΑΕΚ και ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο αθλητή γράφοντας: «Σου ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Μείνει δυνατός και ανυπομονούμε να σε δούμε πίσω στο παρκέ».

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