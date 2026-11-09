Η διάγνωση της ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Δημήτρη Φλιώνη στο χθεσινό (08/11) ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Δημήτρης Φλιώνης αποχώρησε τραυματίας στον χθεσινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηνακό στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της GBL και προστέθηκε στα ήδη πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Να σημειωθεί ότι συνεχίζεται η κακοδαιμονία φέτος με τους τραυματισμούς, που γιγαντώνεται με τη ρήξη αχίλλειου του Μπράουν. Πλέον, οι Κιτρινόμαυροι έχουν έξι παίκτες στα... πιτς, κάτι που τους δυσκολεύει πολύ όχι μόνο στους αγώνες που έρχονται, αλλά και στις προπονήσεις. Ο Δημήτρης Φλιώνης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους κοιλιακούς και ο Ντράγκαν Σάκοτα θα στερηθεί και τις δικές του υπηρεσίες ενόψει της δύσκολης συνέχειας εντός και εκτός των συνόρων.

Αναλυτικά η διάγνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Σε μαγνητική τομογραφία υπεβλήθη ο Δημήτρης Φλιώνης την Κυριακή (08/11), στο Meditreraneo Hospital, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη θλάση 1ου βαθμού κοιλιακού μυός δεξιάς.

Υποβάλλεται σε θεραπευτή αγωγή.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δραστηριοτήτων έχουν τεθεί οι Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Φίζελ, ενώ ο Μπράουν θα επιστρέψει μετά από 6 έως 9 μήνες».