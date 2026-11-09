GBL: Ο Μπάντιο αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής
Ο Μπράνκου Μπάντιο μετέτρεψε το ματς στην SUNEL Arena σε «one man show» πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ του Τριφυλλιού ήταν καταλυτικός στη νίκη των πρασίνων με 83-74, καταγράφοντας 25 πόντους με 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 1 ασίστ και μόλις ένα λάθος με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε 34:25 λεπτά συμμετοχής.
Έτσι, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 6ης αγωνιστικής της GBL. Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του στην επικείμενη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).
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