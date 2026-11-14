ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77: Τα highlights του ματς (vid)
Η Δόξα Λευκάδας Elabet έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της ΑΕΚ με 77-73. Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή έφτασε τις τρεις νίκες σε επτά ματς, ενώ το σύνολο του Σάκοτα, που προβληματίζει υπέστη την πέμπτη του ήττα. Για τους νικητές, ο Αρσενόπουλος είχε 15 και πλήγωσε την πρώην ομάδα του, ο Χάρμον πρόσθεσε 17 πόντους και ο Ρόμπινσον μέτρησε 13 με 12 ριμπάουντ.. Από την πλευρά της Ένωσης, ο Μπάρτλεϊ είχε 23 πόντους με 5 ασίστ, ο Τζόζεφ έκανε double double με 14 και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τσαλμπούρης μέτρησε 10.
Τα highlights του ματς:
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