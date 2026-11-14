Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας ELABET Θοδωρής Τερζής απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για το «διπλό» με την ΑΕΚ αποκαλύπτοντας το μυστικό της επιτυχίας.

Η Δόξα Λευκάδας ELABET πήρε μια μεγάλη νίκη (77-73) επί της ΑΕΚ στη Sunel Arena για την 7η αγωνιστική της GBL και ο προπονητής της ομάδας Θοδωρής Τερζής έχει κάθε λόγο να είναι ενθουσιασμένος.

«Για εμάς είναι μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Έχουμε ανέβει πολύ στον τρόπο που προσεγγίζουμε την καθημερινότητα και για το γεγονός πως παίξαμε χωρίς τον Σαρμά. Σημαδέψαμε κάποια πράγματα στην επίθεση όταν η ΑΕΚ πέρασε μπροστά γυρίσαμε καλά τη μπάλα καν βρήκαμε κρίσιμα καλάθια με τον Χάρμον στο τέλος» δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Λευκάδας στο flash interview λίγα λεπτά μετά το μεγάλο «διπλό» επί της ΑΕΚ.

Όσο για το μυστικό της επιτυχίας της Δόξας Λευκάδας ELABET, υπογράμμισε: «Είναι ομαδικό το παιχνίδι έχουμε παίξει καλές ομαδικές άμυνες ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα και συνεχίσαμε να είμαστε μαζί. Ήταν μια ομαδική κατάσταση και όλοι ήταν καλό. Το μυστικό της νίκη ήταν η συνοχή. Δουλέψαμε σε αυτό και έχουμε συνοχή».