Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το ματς με το Μαρούσι για τον τραυματισμό του Κώστα Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να φύγει με το διπλό. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 6η αγωνιστική της GBL και πήρε το διπλό με 83-81, χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ.

Μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τραυματισμό του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού.

Ο Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι είπε: «Οι γιατροί μας είπαν θα είναι μία βδομάδα έξω».

Αυτό σημαίνει ότι ο Παπανικολάου, δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena, ενώ θα είναι αμφίβολος για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.