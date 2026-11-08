Μπαρτζώκας: Τι είπε για τον τραυματισμό του Παπανικολάου
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να φύγει με το διπλό. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 6η αγωνιστική της GBL και πήρε το διπλό με 83-81, χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ.
Μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τραυματισμό του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού.
Ο Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι είπε: «Οι γιατροί μας είπαν θα είναι μία βδομάδα έξω».
Αυτό σημαίνει ότι ο Παπανικολάου, δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena, ενώ θα είναι αμφίβολος για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
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