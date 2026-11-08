Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-83: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από το διπλό του Ολυμπιακού στην έδρα του Αμαρουσίου.
Τρομερό παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με το Μαρούσι να φτάνει μία «ανάσα» από τη νίκη επί του Ολυμπιακού. Με τον Τάισον Γουόρντ να σκοράρει λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, οι Πειραιώτες πήραν το διπλό με 83-81.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi
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