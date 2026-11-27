Η ΑΕΚ με την απόκτηση του Τσέιβις δημιουργεί ένα εντυπωσιακό δίδυμο για το BCL μαζί με τον Μπάρτλεϊ.

Εντυπωσιακή ήταν η Παρασκευή 27/11 για την ΑΕΚ. To πρωί η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta, με τον παίκτη να αποτελεί τον αντί-Νόλεϊ και να έρχεται για να προσφέρει στο «3» κατά κύριο λόγο αλλά και στο «4». Λίγες ώρες αργότερα έγινε επίσημο και του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Στην Ένωση με την απόκτηση του φόργουορντ της Σαλόν, βάζουν στη φαρέτρα τους ένα πολυεργαλείο, κάτι που φαίνεται και από τους αριθμούς του στο Basketball Champions League, αφού ήταν πυλώνας των Φινλανδών μαζί με τον Γουόκερ.

Δίδυμο ποιότητας το Μπάρτλεϊ-Τσέιβις

Πλέον η Βασίλισσα έχει στο ρόστερ τους δύο παίκτες που κάνουν πολλά πάνω στο παρκέ και συνεισφέρουν σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ με την απόκτηση του Τσέιβις, διαθέτει τον πρώτο παίκτη σε ranking στη διοργάνωση, αλλά και τον τρίτο.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι στην κορυφή της αξιολόγησης του φετινού BCL 25.3, ενώ ο Τσέιβις βρίσκεται στην τρίτη θέση με 22.75. Aνάμεσα τους ο Αντάμα Σανόγκο.

Επιπλέον ο Franky B έχει στρογγυλοκάτσει στην πρώτη θέση των σκόρερ με 25.6 πόντους ανά ματς και συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι, που αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του ο Τσέιβις βρίσκεται μέσα στην δεκάδα (10ος), αφού μετρά 19.7 πόντους ανά παιχνίδι. Άλλωστε και οι δύο μπορούν να απειλήσουν τόσο κοντά στο καλάθι, όσο φυσικά και από το τρίποντο, κάτι που τους κάνει απρόβλεπτους. Ανεβάζουν την ομάδα τους κατά τη διάρκεια ενός ματς και την ενέργεια του συνόλου, στοιχεία που θέλει ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Θα δεσπόζουν παρέα στην περιφέρεια της ΑΕΚ, ξεκινώντας ο Μπάρτλεϊ σαν shooting guard και ο Τσέιβις σαν small forward. Ο Νόλει δεν έπεισε σε καμιά περίπτωση στο «3» και αποτελεί παρελθόν, με τον Τσέιβις να έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να προσφέρει ποιότητα στη θέση, κάτι που έλειπε από την Ένωση κατά τη διάρκεια της σεζόν.