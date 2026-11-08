Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) στο αθηναϊκό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της GBL. Οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα από τους νεοφώτιστους Βίκος Φαlcons, την προηγούμενη αγωνιστική.

Η πεντάδα των ξένων που διάλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον σημερινό αγώνα απαρτίζεται από τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόσεφ, Γουίλιαμς και Νόλεϊ. Εκτός δράσης έμειναν οι Τομά Ερτέλ και Λούκας Λεκαβίτσιους, ενώ εκτός είναι και ο Κισόν Φίζελ, που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Off και ο Γάιος Σκορδίλης.