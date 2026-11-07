O τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός, επισκίασαν τα πάντα το προηγούμενο διάστημα, αλλά η αντίδραση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερου επιπέδου, ήταν άκρως ικανοποιητική.
Ο Χάτζινς με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ (4/10 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ και Φόστερ ήταν επίσης διψήφιοι (11π.), ενώ ο Βίκος έμεινε στη νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και δε μπόρεσε να είναι καθόλου ανταγωνιστικός από την αρχή (Αγραβάνης 14π., Φλόιντ 14π.).
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6-0, παραμένει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας και την προσεχή Τρίτη, παίζει στην έδρα της Μπάλκαν για το Eurocup.
Ο αγώνας:
Ο ΠΑΟΚ μπήκε "ζεστός" από το ξεκίνημα και με Περσίδη, Χάτζινς προηγήθηκε με 12-2. Ο Βίκος βρήκε κάποιες πρόσκαιρες απαντήσεις με τον Αγραβάνη (15-9), με τον Φόστερ να έρχεται από τον πάγκο με 2/2 τρίποντα, ο Μουρ έβαλε κι αυτός από μακριά και οι γηπεδούχοι, πήγαν στο 30-15 στο τέλος της 1ης περιόδου, με το Βίκο πάντως να έχει 8 επιθετικά ριμπάουντ! Στη 2η, ανέλαβε ο Χάτζινς, ο οποίος έβαλε τρία σερί τρίποντα, ένα ακόμα έβαλε ο Χουγκάζ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο +23 (44-21). Ταϊρί και Μήτρου-Λονγκ ανέλαβαν ως την ανάπαυλα, που βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 54-33.
Με το σκορ σε τέτοια επίπεδα, οι γηπεδούχοι καλούνταν να συνεχίσουν με ανάλογη συγκέντρωση και μετά από δύο "τρέλες" του Ταϊρί, Χάτζινς και Φόστερ, έστειλαν το σκορ στο 65-38, ενώ για τον Βίκο ο Τζάστις προσπαθούσε... μάταια να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο Φόστερ είχε 4 σερί πόντους, με την 3η περίοδο, να κλείνει στο 74-44, χάρη σε Γκρέι και Μουρ. Πλέον έμενε μόνο το τελικό σκορ και το εύρος της διαφοράς, με τους Γκρέι-Ταϊρί να κάνουν το 80-44, με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια, με τους Φλόιντ, Αγραβάνη να μειώνουν σε 85-61. Το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, που έγραψε 93-67
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν, μπήκε "ζεστός" από τα 6.75 και όρισε αποφασιστικά την αναμέτρηση, έχοντας 9/17 τρίποντα στο πρώτο μέρος
MVP O… Τρέβορ Χάτζινς που βρήκε αυτοπεποίθηση από το τρίποντο (4/10), πέτυχε 14 πόντους και θύμισε τον Χάτζινς της προετοιμασίας αλλά και της Λε Μαν.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ναζ Μήτρου-Λονγκ, προσπάθησε να ξαναβρεί ρυθμό, έχοντας 11 πόντους, έχοντας 3/3 δίποντα, αλλά και 1/7 τρίποντα, σε 22:17 λεπτά συμμετοχής
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Γιάννης Αγραβάνης είχε 14 πόντους, με 2/4 τρίποντα και 4/7 δίποντα, αποτελώντας μία μικρή όαση για τον Βίκο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Δεν κινήθηκε σε υψηλές ταχύτητε ο Μπριν Ταϊρί σήμερα (δε χρειάστηκε κιόλας) μένοντας στους 9 πόντους, με 2/2 δίποντα και 1/4 τρίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 9/14 τρίποντα το παιχνίδι και το καθάρισε από εκεί, αν και τελείωσε με 12/32 συνολικά.
Τα ομαδικά στατιστικά:
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: A. Trinchieri | Assistant: M. Menetti
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|B. Tyree *
|17:36
|9
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|15
|6
|8
|K. Alexander *
|16:37
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|0
|4
|1
|1
|1
|0
|2
|19
|7
|9
|N. Chougkaz *
|15:46
|5
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|7
|3
|12
|T. Hudgins *
|21:04
|14
|5/11
|45%
|1/1
|100%
|4/10
|40%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|15
|13
|18
|N. Persidis *
|18:42
|8
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|1
|5
|6
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|13
|0
|R. Gray
|18:12
|9
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0
|5
|5
|0
|3
|0
|1
|0
|9
|12
|1
|N. Mitrou-Long
|22:17
|11
|4/10
|40%
|3/3
|100%
|1/7
|14%
|2/3
|66%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|8
|8
|14
|D. Kaklamanakis
|13:58
|7
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|2
|4
|6
|3
|4
|2
|0
|0
|2
|12
|17
|M. Foster
|16:50
|11
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|2/3
|66%
|1/3
|33%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|20
|10
|25
|G. Fillios
|10:17
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|-3
|1
|26
|B. Moore
|15:27
|8
|3/4
|75%
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|1
|2
|2
|1
|0
|15
|13
|33
|N. Calathes
|13:14
|7
|3/4
|75%
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|3
|2
|1
|0
|17
|11
|Team / Coach
|1
|0
|1
|2
|0
|TOTAL
|200
|93
|34/66
|51%
|22/34
|64%
|12/32
|37%
|13/20
|65%
|12
|27
|39
|18
|26
|11
|6
|2
|108
|VIKOS Falcons
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: T. Giaples | Assistant: D. Angelou
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|A. Almonor
|13:02
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|-25
|2
|11
|J. Floyd
|25:09
|14
|3/9
|33%
|2/7
|28%
|1/2
|50%
|7/7
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|5
|0
|0
|-21
|6
|13
|W. McNair
|24:42
|9
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0
|8
|8
|0
|2
|1
|1
|1
|-15
|15
|14
|K. Justice
|20:15
|6
|2/8
|25%
|1/3
|33%
|1/5
|20%
|1/3
|33%
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|-20
|0
|85
|A. Freeman
|23:44
|6
|2/7
|28%
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|-15
|2
|BENCH
|3
|G. Karakostas
|21:52
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|-20
|0
|7
|K. Chatzis
|08:23
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|7
|8
|I. Agravanis (C)
|20:38
|14
|6/11
|54%
|4/7
|57%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|-3
|12
|10
|A. Sotiouri
|08:45
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|-13
|3
|12
|V. Patras
|05:21
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|-2
|27
|K. Gontikas
|13:46
|4
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|4/8
|50%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|-8
|0
|41
|A. Patrikis
|14:23
|9
|4/7
|57%
|4/5
|80%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|4
|3
|7
|1
|3
|0
|0
|0
|6
|14
|Team / Coach
|4
|2
|6
|0
|2
|TOTAL
|200
|67
|22/56
|39%
|16/33
|48%
|6/23
|26%
|17/27
|62%
|13
|24
|37
|11
|22
|15
|5
|2
|63
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