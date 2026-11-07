Στο πρώτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ έβγαλε πολύ θετικό πρόσωπο, είχε πλουραλισμό στην επίθεση και επικράτησε άνετα (93-67) του Βίκου.

O τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός, επισκίασαν τα πάντα το προηγούμενο διάστημα, αλλά η αντίδραση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερου επιπέδου, ήταν άκρως ικανοποιητική.

Ο Χάτζινς με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ (4/10 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ και Φόστερ ήταν επίσης διψήφιοι (11π.), ενώ ο Βίκος έμεινε στη νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και δε μπόρεσε να είναι καθόλου ανταγωνιστικός από την αρχή (Αγραβάνης 14π., Φλόιντ 14π.).

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6-0, παραμένει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας και την προσεχή Τρίτη, παίζει στην έδρα της Μπάλκαν για το Eurocup.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε "ζεστός" από το ξεκίνημα και με Περσίδη, Χάτζινς προηγήθηκε με 12-2. Ο Βίκος βρήκε κάποιες πρόσκαιρες απαντήσεις με τον Αγραβάνη (15-9), με τον Φόστερ να έρχεται από τον πάγκο με 2/2 τρίποντα, ο Μουρ έβαλε κι αυτός από μακριά και οι γηπεδούχοι, πήγαν στο 30-15 στο τέλος της 1ης περιόδου, με το Βίκο πάντως να έχει 8 επιθετικά ριμπάουντ! Στη 2η, ανέλαβε ο Χάτζινς, ο οποίος έβαλε τρία σερί τρίποντα, ένα ακόμα έβαλε ο Χουγκάζ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο +23 (44-21). Ταϊρί και Μήτρου-Λονγκ ανέλαβαν ως την ανάπαυλα, που βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 54-33.

Με το σκορ σε τέτοια επίπεδα, οι γηπεδούχοι καλούνταν να συνεχίσουν με ανάλογη συγκέντρωση και μετά από δύο "τρέλες" του Ταϊρί, Χάτζινς και Φόστερ, έστειλαν το σκορ στο 65-38, ενώ για τον Βίκο ο Τζάστις προσπαθούσε... μάταια να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο Φόστερ είχε 4 σερί πόντους, με την 3η περίοδο, να κλείνει στο 74-44, χάρη σε Γκρέι και Μουρ. Πλέον έμενε μόνο το τελικό σκορ και το εύρος της διαφοράς, με τους Γκρέι-Ταϊρί να κάνουν το 80-44, με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια, με τους Φλόιντ, Αγραβάνη να μειώνουν σε 85-61. Το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, που έγραψε 93-67

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν, μπήκε "ζεστός" από τα 6.75 και όρισε αποφασιστικά την αναμέτρηση, έχοντας 9/17 τρίποντα στο πρώτο μέρος

MVP O… Τρέβορ Χάτζινς που βρήκε αυτοπεποίθηση από το τρίποντο (4/10), πέτυχε 14 πόντους και θύμισε τον Χάτζινς της προετοιμασίας αλλά και της Λε Μαν.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ναζ Μήτρου-Λονγκ, προσπάθησε να ξαναβρεί ρυθμό, έχοντας 11 πόντους, έχοντας 3/3 δίποντα, αλλά και 1/7 τρίποντα, σε 22:17 λεπτά συμμετοχής

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Γιάννης Αγραβάνης είχε 14 πόντους, με 2/4 τρίποντα και 4/7 δίποντα, αποτελώντας μία μικρή όαση για τον Βίκο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Δεν κινήθηκε σε υψηλές ταχύτητε ο Μπριν Ταϊρί σήμερα (δε χρειάστηκε κιόλας) μένοντας στους 9 πόντους, με 2/2 δίποντα και 1/4 τρίποντα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 9/14 τρίποντα το παιχνίδι και το καθάρισε από εκεί, αν και τελείωσε με 12/32 συνολικά.

Τα ομαδικά στατιστικά:

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: A. Trinchieri | Assistant: M. Menetti MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 B. Tyree * 17:36 9 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 15 6 8 K. Alexander * 16:37 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 4 1 1 1 0 2 19 7 9 N. Chougkaz * 15:46 5 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 0 1 0 3 0 0 0 7 3 12 T. Hudgins * 21:04 14 5/11 45% 1/1 100% 4/10 40% 0/0 0% 1 1 2 3 2 1 1 0 15 13 18 N. Persidis * 18:42 8 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 1/1 100% 1 5 6 0 4 0 0 0 6 13 0 R. Gray 18:12 9 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 0 5 5 0 3 0 1 0 9 12 1 N. Mitrou-Long 22:17 11 4/10 40% 3/3 100% 1/7 14% 2/3 66% 0 2 2 2 2 0 0 0 8 8 14 D. Kaklamanakis 13:58 7 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 1/3 33% 2 4 6 3 4 2 0 0 2 12 17 M. Foster 16:50 11 4/8 50% 2/5 40% 2/3 66% 1/3 33% 0 2 2 2 0 0 1 0 20 10 25 G. Fillios 10:17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 1 0 -3 1 26 B. Moore 15:27 8 3/4 75% 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 2 5 7 1 2 2 1 0 15 13 33 N. Calathes 13:14 7 3/4 75% 2/3 66% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 3 3 2 1 0 17 11 Team / Coach 1 0 1 2 0 TOTAL 200 93 34/66 51% 22/34 64% 12/32 37% 13/20 65% 12 27 39 18 26 11 6 2 108