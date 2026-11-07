Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ηρακλή κόντρα στη Μύκονο για την 6η αγωνιστική της GBL.

Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης στο Ιβανώφειο, διέλυσε τη Μύκονο με 95-64 και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί του στη GBL μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής.