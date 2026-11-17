Ο Αναστάσιος Δίγκας τόνισε πως δεν αντιτίθεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε στην οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής έχει σκοπό την προσθήκη ενός ακόμη γκαρντ καθώς καθυστερεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την ΚΑΕ να είναι ενοχλημένη από τη στάση ενός μετόχου.

Ο Αναστάσιος Δίγκας με δήλωση του απάντησε στις αναφορές στον Τύπο.

«Δεν αντιτίθεμαι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε στην οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση του ΗΡΑΚΛΗ. Αντιθέτως, θεωρώ αυτονόητη την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και σταθερότητας της ομάδας.

Εκείνο που ζητώ, με την ιδιότητά μου ως μετόχου, είναι να έχω προηγουμένως πλήρη ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, τον προγραμματισμό της αγωνιστικής περιόδου και τους όρους της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου, ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ υπεύθυνα επί μιας τόσο σημαντικής εταιρικής απόφασης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η δήλωση του Δίγκα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΓΚΑ

Μετόχου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τις αναφορές στον Τύπο για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τη στάση μου ως αιτία καθυστέρησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και της εισροής χρημάτων στην ομάδα, οφείλω να αποκαταστήσω ορισμένα πραγματικά δεδομένα.

Δεν αντιτίθεμαι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε στην οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση του ΗΡΑΚΛΗ. Αντιθέτως, θεωρώ αυτονόητη την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και σταθερότητας της ομάδας.

Εκείνο που ζητώ, με την ιδιότητά μου ως μετόχου, είναι να έχω προηγουμένως πλήρη ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, τον προγραμματισμό της αγωνιστικής περιόδου και τους όρους της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου, ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ υπεύθυνα επί μιας τόσο σημαντικής εταιρικής απόφασης.

Για τον λόγο αυτό, στις 4.11.2026 υπέβαλα συγκεκριμένο έγγραφο αίτημα παροχής πληροφοριών ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της 10.11.2026. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν μου παρασχέθηκαν, άσκησα κατά τη συνέλευση το δικαίωμα αναβολής που προβλέπει ο νόμος, ζητώντας ως ημερομηνία συνέχισης την 30.11.2026.

Η ενέργειά μου αυτή δεν αποσκοπεί στη ματαίωση ή στην παρεμπόδιση της αύξησης κεφαλαίου. Αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση ότι οι μέτοχοι θα διαθέτουν την αναγκαία ενημέρωση πριν κληθούν να λάβουν μια τόσο σημαντική απόφαση.

Πέραν αυτού, πιστεύω ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα του εξασφαλίσει ουσιαστική οικονομική ισχύ και σταθερή αγωνιστική ανταγωνιστικότητα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τη διερεύνηση της δυνατότητας εισόδου ισχυρού στρατηγικού επενδυτή, ακόμη και μέσω της μεταβίβασης της ΚΑΕ, θεωρώντας ότι μια τέτοια προοπτική πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από όλους τους μετόχους, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον και το μέλλον του ΗΡΑΚΛΗ και όχι προσωπικές επιδιώξεις.

Θεωρώ ότι η διαφάνεια, η πλήρης ενημέρωση και η υπεύθυνη συμμετοχή των μετόχων δεν αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο του ΗΡΑΚΛΗ. Αποτελούν προϋποθέσεις για τη σταθερή και βιώσιμη πορεία του.

Δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, επιφυλασσόμενος ασφαλώς να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου απέναντι σε ανακριβείς ή προσβλητικές αναφορές σε βάρος μου. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο και οποιαδήποτε διαφωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες εταιρικής λειτουργίας, με γνώμονα το συμφέρον του ΗΡΑΚΛΗ και τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντός του.

Θεσσαλονίκη, 17.11.2026.

Αναστάσιος Δίγκας

Μέτοχος της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ