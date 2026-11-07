Ηρακλής - Μύκονος 95-64: Κυριαρχικός ο Γηραιός, επέστρεψε στις νίκες με επιβλητική εμφάνιση

Ευτυχία Οικονομίδου

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Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης στο Ιβανώφειο, διέλυσε τη Μύκονο με 95-64 και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί του στη GBL

Ο Ηρακλής έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί του στη GBL, πραγματοποιώντας την πιο πειστική φετινή του εμφάνιση. Ο Γηραιός επικράτησε με 95-64 της Μυκόνου στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε.

Με όπλο την εξαιρετική του ευστοχία από την περιφέρεια (12/23 τρίποντα) και πρωταγωνιστές τους Στάιλς και Ντιαρά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στους φιλοξενούμενους.

Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση στο παρκέ και πήραν γρήγορα το προβάδισμα, με τον Λεκιού και τον Ντιαρά να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Μύκονος προσπάθησε να ακολουθήσει με τους Λοβ και Τσάιλντς, όμως τα μακρινά σουτ των Ντιαρά και Στάιλς διαμόρφωσαν το 24-16 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Γηραιό. Με το τρίποντο να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς και την άμυνά του να περιορίζει τις επιλογές των φιλοξενούμενων, ο Ηρακλής ξέφυγε ακόμη περισσότερο. Η ομάδα των Κυκλάδων δυσκολεύτηκε να βρει σταθερό επιθετικό ρυθμό και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 49-26.

 

Η Μύκονος επιχείρησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα, με τον Φάντερμπερκ να προσπαθεί να περιορίσει την απόσταση. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι διατήρησαν την επιθετική τους παραγωγικότητα και με τους Μαστρογιαννόπουλο, Σίλα και Στάιλς ανέβασαν τη διαφορά στο +27 (66-39). Λίγο αργότερα, το τρίποντο του Μέλβιν έφερε τον Ηρακλή στο +30, πριν το τρίτο δεκάλεπτο κλείσει στο 78-45.

Στην τελευταία περίοδο ο Φάντερμπερκ προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική εικόνα στη Μύκονο, σημειώνοντας διαδοχικούς πόντους και μειώνοντας προσωρινά σε 81-56. Η απάντηση, όμως, του Ηρακλή ήταν άμεση. Με νέο σερί 12-0, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 93-62 και έδωσαν πανηγυρικό χαρακτήρα στην επιστροφή τους στις νίκες, φτάνοντας τελικά στο 95-64.

Τα δεκάλεπτα: 24,16, 49-26, 78-45, 95-64

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Δεν πτοήθηκε όταν η Μύκονος επιχείρησε να επιστρέψει στο ματς.
MVP O… Στάιλς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντιαρά που είχε 11 πόντους και 7 ασίστ, μετρώντας 3/3 τρίποντα
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Φάντερμπερκ που ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 21 πόντους, απέναντι στην πρώην ομάδα του.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Χάρελ για τη Μύκονο που σκόραρε 3 πόντους, ενώ είχε και 3 λάθη σε 21:15 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν το εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα με 12/23 και 52%.

Iraklis BC

Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS

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Mykonos BC

Coach: V. ZIAGKOS | Assistant: A. TSIKLIRAS, V. TSEPELIS

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@Photo credits: eurokinissi
     

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