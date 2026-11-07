Δείτε τα highlights από τη νίκη του Κολοσσού επί του Περιστερίου στη Ρόδο, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Ο Κολοσσός επικράτησε του Περιστερίου με 81-78 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στη GBL

Η ομάδα του Λυκογιάννη, παρουσιάζοντας καταπληκτικό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο, μπόρεσε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ως κορυφαίο τον Γουίλις με 16 πόντους.