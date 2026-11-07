Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι 81-78: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Κολοσσού επί του Περιστερίου στη Ρόδο, για την 6η αγωνιστική της GBL.
Ο Κολοσσός επικράτησε του Περιστερίου με 81-78 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στη GBL
Η ομάδα του Λυκογιάννη, παρουσιάζοντας καταπληκτικό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο, μπόρεσε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ως κορυφαίο τον Γουίλις με 16 πόντους.
Δείτε τα highligts:
@Photo credits: eurokinissi
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