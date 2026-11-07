Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Ξανθόπουλος μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις σου στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Κολοσσό, αναφέρθηκε στο στοιχείο που κόστισε τη νίκη από την ομάδα του.

Έδωσε συγχαρητήρια στους Ροδίτες, ενώ στάθηκε στην αστοχία των παικτών του από τη γραμμή των βολών:

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Συγχαρητήρια στον Κολοσσό για τη νίκη του σήμερα και να του ευχηθώ καλή συνέχεια και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο FIBA Europe Cup. Όσον αφορά το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο, νομίζω ήταν καρμπόν όλο αυτό που γινόταν δηλαδή ενώ περνάγαμε μπροστά 6-7 πόντους, ο Κολοσσός γυρνούσε το παιχνίδι, ξανά περνάγαμε μπροστά, ξανά γύρναγε το παιχνίδι, έγινε 3-4 φορές αυτό. Και όταν πέρασε μπροστά στο τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο, εμείς ήμασταν πολύ κακοί στις επιλογές μας, κάναμε απανωτά λάθη επιθετικά και αυτό μας έβγαλε από την αμυντική μας προσήλωση που είναι λάθος γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε δεύτερο συνεχόμενο λάθος αν είναι αυτό στην άμυνα.

Κυνηγήσαμε το παιχνίδι μετά, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε αυτή τη φορά να πάρουμε τη νίκη. Και στο τέλος νομίζω ο Κολοσσός ήταν και πιο εύστοχος στις βολές είχε 19-24, ενώ εμείς 11-16 που είναι η διαφορά και στην ουσία αν δούμε τα άλλα στατιστικά, τα δίποντα και τρίποντα είναι πολύ κοντά, ο Κολοσσός είχε 19-37 δίποντα και εμείς 20/40 και 9/24 τρίποντα και 8/27 ο Κολοσσός.

Οπότε η διαφορά ίσως σε αυτό αν το δούμε τελείως ωμά είναι οι βολές που είναι πιο εύστοχος ο Κολοσσός».