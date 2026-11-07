Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη του Άρη στην έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77).

Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL. Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος της αναμέτρησης, δήλωσε ικανοποιημένος από τη γενική εικόνα της ομάδας του, στάθηκε στις φιλοδοξίες που έχει ο ίδιος και το σύνολό του για το EuroCup και έβγαλε το... καπέλο στους Κώστα Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Είμαστε χαρούμενοι που παίξαμε στην Λευκάδα. Κάναμε καλό παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στη Λευκάδα. Δεν θα είναι εύκολο για πολλές ομάδες εδώ. Μετά τις αποβολές, τους τραυματισμούς, τα ταξίδια, το λεωφορείο, ελέγξαμε το παιχνίδι για 40 λεπτά και πήραμε τη νίκη».



Για τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ακολουθούν:



«Παίζουμε πρώτα με την Ρίγα, δεν κοιτάζω τόσο μακριά. Πρέπει να ξεκουραστούν τα παιδιά, να προπονηθούν, να παίξουμε την Τετάρτη. Έχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και στα ριμπάουντ αλλά και στους αυτοματισμούς. Έχουμε δρόμο ακόμα».



Για την εμφάνιση του Νένο Ντιμιτρίεβιτς μετά την μεσοβδόμαδη αποβολή:



«Δεν έφταιγε μόνο ο Νένο που χάσαμε το παιχνίδι. Το ξέρει, το κατάλαβε, είναι πολύ έμπειρο παιδί και θα έπρεπε να φερθεί πιο έξυπνα μετά το χτύπημα. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ σημαντικό μέρος αυτής της ομάδας».



Για το αν η ομάδα είναι κοντά στο επίπεδο ομάδων που παίζουν στη EuroLeague:



«Εμείς είμαστε ομάδα EuroCup, στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο EuroCup».



Για την εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο ενώ «δεν βρίσκεται σε τόσο καλή αγωνιστική περίοδο»:



«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε ότι ο Κώστας δεν είναι καλά. Εκτός αν πιστεύετε ότι πρέπει να βάζει πόντους για να είναι καλά. Ο Κώστας παίζει πολύ καλά τον ρόλο του. Ακούω και για τον Μπιρτς ότι δεν παίζει καλά. Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη στη θέση “5”. Ακούω πολλά για τη θέση “5”. Τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά, όποιος ξέρει μπάσκετ καταλαβαίνει. Προερχόμασταν από παιχνίδι, ήθελα να αλλάξω το rotation».