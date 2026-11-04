Πολύ αυστηρό πρόστιμο στο Περιστέρι από τη ΔΕΑΒ, ύψους 20 χιλιάδων ευρώ.

Το Περιστέρι δέχθηκε ένα πολύ αυστηρό πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, πρέπει να πληρώσει 20 χιλιάδες ευρώ, λόγω ενός πανό που είχε ανέβει στο «Ανδρέας Παπανδρέου» στην αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) το βιντεοληπτικό υλικό από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, με την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ – ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, στις 24/10/2026, στο Κ.Γ. Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική της Α΄ φάσης του πρωταθλήματος Stoiximan GBL, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ανάρτησαν πανό με πολιτικό – ιδεολογικό χαρακτήρα και με εξυβριστικό περιεχόμενο,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 58/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑE», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

Εφαρμογή άρθρου 41 παρ.6α του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 5085/2024».