Δείτε τις καλύτερες στιγμές της ιστορικής νίκης του Βίκου Ιωαννίνων κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Βίκος Ιωαννίνων το πίστεψε, το πάλεψε και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Απογοητευτική εικόνα της Ένωσης σε άλλο ένα ματς.

Η ομάδα των Ιωαννίνων είχε σε εξαιρετική μέρα τους Φρίμαν, Καρακώστα και Αγραβάνη και πανηγύρισε στο τέλος. Η Ένωση έχει πολλά να αλλάξει στη συνέχεια γιατί έρχονται πολύ απαιτητικά ματς.