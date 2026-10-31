Βίκος - ΑΕΚ: Τα highlights της ιστορίκης νίκης της ομάδας από τα Γιάννενα
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της ιστορικής νίκης του Βίκου Ιωαννίνων κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Βίκος Ιωαννίνων το πίστεψε, το πάλεψε και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Απογοητευτική εικόνα της Ένωσης σε άλλο ένα ματς.
Η ομάδα των Ιωαννίνων είχε σε εξαιρετική μέρα τους Φρίμαν, Καρακώστα και Αγραβάνη και πανηγύρισε στο τέλος. Η Ένωση έχει πολλά να αλλάξει στη συνέχεια γιατί έρχονται πολύ απαιτητικά ματς.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς
@Photo credits: eurokinissi
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