Η οικογένεια του Άρη πενθεί, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών, ο Στέργιος Γούσιος, ένας από τους εμβληματικότερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία της ομάδας.

Ο Στέργιος Γούσιος, μια από τις πιο σημαίνουσες φιγούρες στην μπασκετική ιστορία του Άρη, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια των Θεσσαλονικέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Θεού του Πολέμου»:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Στέργιου Γούσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκλιπών αποτέλεσε θρυλική μορφή για τον ΑΡΗ, όντας ένας από τους σπουδαίους καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας 55-65. Υπήρξε «σημαία» της ομάδας για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Ομάδας. Στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος των παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών του ΑΡΗ και το 2024 τιμήθηκε από τον Α.Σ. ΑΡΗΣ κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 110 χρόνων του συλλόγου για τη συνολική προσφορά του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

