O Παναγιώτης Γιαννάκης καταθέτει σήμερα (02/11, 11:00) στον ανακριτή για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, ζήτησε να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και θα το πράξει σήμερα (02/11) στις 11 π.μ., στην Ευελπίδων.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης ενασχόλησης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητησε να καταθέσει υπέρ των εν λόγω κατηγοριών (δηλ κατά των κατηγορουμένων). Την πρόθεση αυτή του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, είχε κάνει γνωστή ο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, που βρέθηκε στις 23/10 ενώπιον του Ανακριτή, καθώς ο άλλοτε Ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται εντός της δικογραφίας, αφού πίσω στο 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από αγώνα του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου, όταν και διατελούσε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης.