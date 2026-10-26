Βasketgate: Την Πέμπτη (29/10) καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζήτησε να κατεθέσει υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο και θα το κάνει την Πέμπτη (29/10).

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφορικά με την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, από επίπεδο GBL έως και σχολικές αναμετρήσεις είναι στην κορυφή της επικαιρότητας.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Σήμερα (26/10) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητησε να καταθέσει υπέρ των εν λόγω κατηγοριών (δηλ κατά των κατηγορουμένων). Την πρόθεση αυτή του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, είχε κάνει γνωστή ο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, που βρέθηκε στις 23/10 ενώπιον του Ανακριτή, καθώς ο άλλοτε Ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται εντός της δικογραφίας, αφού πίσω στο 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από αγώνα του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου, όταν και διατελούσε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο «Δράκος» τελικά θα καταθέσει την Πέμπτη 29 Οκτώβρη.