Βιλντόζα: «Πιο εύκολο να πάω από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «basket news» και αναφέρθηκε για τη μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν, ενώ έκανε αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο «basketnews» ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε σχετικά με τη μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν.

Μάλιστα τόνισε πως ήταν πιο πιο εύκολο να πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, παρά από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λούκα Βιλντόζα:

«Ήταν μια ιδιαίτερη μεταγραφή, γνωρίζοντας το παρελθόν μου στον Ερυθρό Αστέρα. Από την άλλη, βέβαια, έπαιξα εκεί για 10 μήνες, δεν έβγαλα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν θα έλεγα ότι ήταν δύσκολο, αλλά σίγουρα ήταν κάπως περίεργο. Θεωρώ ότι ήταν πιο εύκολο να πάω από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, ξέροντας ότι ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να κατακτήσει τη EuroLeague, οπότε για μένα ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Αλλά η μετακίνηση από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν είχε μια κάπως περίεργη αίσθηση».

Για τις αντιδράσεις από τους οπαδούς:

«Φυσικά και θα υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις από τους οπαδούς. Αν όμως βγάλεις από τη ζωή σου τα social media και τα ΜΜΕ, όπως έκανα εγώ, δεν νιώθεις τίποτα. Είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι στο Βελιγράδι, χαρούμενος που έχω την οικογένειά μου και την οικογένεια της γυναίκας μου εκεί. Απολαμβάνω τη διαμονή μου και το να παίζω μπάσκετ έτσι όπως θέλω».