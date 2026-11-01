Παναθηναϊκός: Με Μαντζούκα η 12άδα, αλλά...
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ βρέθηκε κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Άρη ωστόσο αντιμετωπίζει μια αδιαθεσία αλλά δεν ειναι βέβαιο οτι θα αγωνιστεί.
Συγκεκριμένα νιώθει μια μικρή αδιαθεσία και ενδέχεται να καθίσει στον πάγκο χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Μαντζούκας βρίσκεται εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες ωστόσο παραμένει δύσκολο να αγωνιστεί και κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την 5η αγωνιστική της GBL.
Η 12άδα των πρασίνων αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.