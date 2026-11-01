Ο Λευτέρης Μαντζούκας μπορεί να βρέθηκε στην 12άδα του Παναθηναϊκού αλλά δεν είναι σίγουρο οτι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ βρέθηκε κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Άρη ωστόσο αντιμετωπίζει μια αδιαθεσία αλλά δεν ειναι βέβαιο οτι θα αγωνιστεί.

Συγκεκριμένα νιώθει μια μικρή αδιαθεσία και ενδέχεται να καθίσει στον πάγκο χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Μαντζούκας βρίσκεται εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες ωστόσο παραμένει δύσκολο να αγωνιστεί και κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την 5η αγωνιστική της GBL.

Η 12άδα των πρασίνων αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκα.