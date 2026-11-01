Άρης - Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων, ποιοι έμειναν εκτός από το «τριφύλλι»
Χωρίς τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ίζακ Μπόνγκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο «Αλεξάνδρειο» για την 5η αγωνιστική της GBL.
Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων των «πρασίνων» για την αναμέτρηση με τον Άρη αποτελείται από τους Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Μπάντιο, Ναν και Φρανσίσκο.
Σε αυτό το ματς θα αγωνιστεί κανονικά και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά την απουσία του από το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές. Εκτός παραμένει ο τραυματίας, Νίκος Ρογκαβόπουλος ενώ επιστρέφει στην 12άδα της ομάδας, ο Λευτέρης Μαντζούκας.
Η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκα.
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