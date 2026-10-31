Δείτε τα όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή με 63-53 στο «Ιβανώφειο».

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με 63-53 στο «Ιβανώφειο» και έκανε το 5/5 στη φετινή GBL. Ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του, στη σημασία της νίκης, ενώ μίλησε για πολλούς παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και για τον Λίλαντ Ουόκερ.

Για τη νίκη επί του Ηρακλή:

«Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι κάπως έτσι. Από τη δεκαετία του '80, όταν το ελληνικό μπάσκετ άρχισε να ανθίζει, θυμάμαι να παρακολουθώ αυτό το εκπληκτικό "τσούκου τσούκου" μπάσκετ. Σήμερα είδαμε το μεγαλύτερο παράδειγμα. Εκατομμύρια επαφές! Για να πετύχεις ένα καλάθι πρέπει να αντέξεις επτά επαφές. Υπάρχουν κροκόδειλοι και καρχαρίες μέσα στη ρακέτα.

Αλλά βρήκαμε τον τρόπο να παίξουμε καλή άμυνα. Ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι και πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά έξυπνοι ώστε να προσαρμοστούμε και να παίξουμε αυτού του είδους το παιχνίδι για να κερδίσουμε.

Ξέρω ότι αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τους φιλάθλους μας. Ήταν σημαντικό και για εμάς μετά τη μεγάλη επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, όπου δεν ολοκληρώσαμε τη δουλειά. Σήμερα επιστρέφουμε στο σπίτι μας με μια καλή, σταθερή, "τσούκου τσούκου" νίκη».

Για τον χαρακτήρα της ομάδας:

«Χωρίς χαρακτήρα δεν μπορείς να έρθεις εδώ και να επιστρέψεις στο σπίτι σου με τη νίκη. Αν πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στο να παίζουμε όμορφο και ωραίο μπάσκετ και στο να έχουμε χαρακτήρα, επιλέγω τον χαρακτήρα.

Αυτό ήταν το κλειδί για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και όλοι όσοι πάτησαν στο παρκέ μάς έδωσαν κάτι. Όλοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τον Τρέβορ Χάτζινς και τα μεταγραφικά σενάρια:

«Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που διάβασα οτιδήποτε άλλο εκτός από βιβλία. Αυτά τα σενάρια είναι η δική σας δουλειά. Το αποδέχομαι. Αλλά δεν θέλω να είμαι μέρος τους.

Η δουλειά μου είναι να προπονώ την ομάδα μου και να παίρνω αποφάσεις. Κάποιος πιο έξυπνος από εμένα μου είπε ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος αποφάσεις, αλλά υπάρχουν αποφάσεις σε μια κατάσταση που βασίζονται σε κάποιες παραμέτρους.

Και εκείνη τη στιγμή, όταν παίρνεις την απόφαση, οι παράμετροι σου λένε τι είδους απόφαση πρέπει να πάρεις. Μετά το παιχνίδι, ίσως οι παράμετροι να έχουν αλλάξει.

Είναι πολύ εύκολο να τα ξέρεις όλα τη Δευτέρα. Έτσι λέμε στην Ιταλία, επειδή παλιότερα οι αγώνες της Serie A γίνονταν πάντα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα όλοι ξέρουν τα αποτελέσματα. Όλοι ξέρουν τι συνέβη. Αλλά είναι Δευτέρα, όχι Κυριακή.

Ο Τρέβορ Χάτζινς ήταν πολύ καλός, πολύ σταθερός και μας έδωσε πολλά».

Για τον Λίλαντ Ουόκερ:

«Σέβομαι την ερώτησή σας, αλλά υπάρχει ένας ψηλός κύριος πίσω σας που είναι ο άνθρωπος που πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα.

Είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα που έχω, στους παίκτες που έχω. Και πιστεύω ότι είναι επίσης ασέβεια προς τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Τσιάρας για εμάς. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνετε σε κάποιον άλλον.

Είναι μια κίνηση για την επόμενη σεζόν, για το μέλλον. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν, στο σήμερα, στο αύριο.

Συγγνώμη, δεν μου αρέσει η γλώσσα του σώματός σας και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί να μιλήσω για έναν παίκτη που δεν είναι εδώ, όταν έχω 15 παίκτες που είναι εδώ;

Συγγνώμη, έχω ευθύνες απέναντι στους παίκτες μου. Οπότε πιστεύω ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα για εμένα.

Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Δεν είναι δική μου δουλειά να μιλήσω γι' αυτό, επειδή είναι κάτι που κάνει ο σύλλογος για το μέλλον. Και δεν θέλω να μοιραστώ τις σκέψεις μου για έναν παίκτη που δεν βρίσκεται στο γήπεδο όπου προπονώ».

Για τις δυσκολίες του ελληνικού πρωταθλήματος και τον Ηρακλή:

«Είναι πολύ δύσκολο να τρέξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές επαφές, πολλές ομάδες που είναι πολύ καλά προετοιμασμένες τακτικά.

Ο κόουτς Λούκιτς προετοίμασε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και αυτό ήταν το παιχνίδι που έπρεπε να παίξουμε για να κερδίσουμε. Αποδεχθήκαμε την πρόκληση και επιστρέφουμε στο σπίτι μας με τη νίκη».

Για τη μη χρησιμοποίηση των Περσίδη και Μπαζίνα:

«Ο Περσίδης δέχθηκε ένα χτύπημα. Δεν προπονήθηκε για μία εβδομάδα. Ήταν δική μου απόφαση να μη χρησιμοποιήσω κανέναν από τους δύο σήμερα. Αύριο είναι μια νέα ιστορία.

Ο Περσίδης είχε ένα μικρό χτύπημα στο γόνατο. Και ο Μπαζίνας ήταν DNP-CD (δεν αγωνίστηκε με απόφαση προπονητή).

Είναι δύο εντελώς διαφορετικές ιστορίες, εντάξει;

Όταν είσαι νέος, όπως ο Μπαζίνας, έχεις ευκαιρίες. Πρέπει να είσαι σταθερός, πρέπει να παίζεις για την ομάδα. Είχε κάποια καλά παιχνίδια, είχε κάποια κακά παιχνίδια.

Η δουλειά μου είναι να τον διδάσκω κάθε μέρα. Και μερικές φορές ακόμη και η αίσθηση του ξύλου του πάγκου είναι ένας τρόπος να διδάξεις έναν παίκτη.

Εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτόν. Η ώρα του θα έρθει. Αλλά σήμερα ήταν δική μου απόφαση να χρησιμοποιήσω άλλους παίκτες».

Για τους διαφορετικούς πρώτους σκόρερ του ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όποτε μια ομάδα έχει διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να προσφέρουν στην επίθεση, αυτό είναι πάντα καλό για την ομάδα».