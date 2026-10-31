Οι δηλώσεις του Μάρκους Φόστερ μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή (63-53) για την 5η αγωνιστική της GBL.

Ο Μάρκους Φόστερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στη νίκη της ομάδας του εις βάρος του Ηρακλή με 63-53 στο «Ιβανώφειο» για την 5η αγωνιστική της GBL. O Αμερικανός περιφερειακός του Δικεφάλου του Βορρά σκόραρε 17 πόντους και στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης στάθηκε στην αμυντική προσήλωση της ομάδας του αλλά και στα πολλά λάθη, στα οποία υπέπεσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φόστερ:

«Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα. Όλοι κάνουν ένα βήμα για να βοηθάμε. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, το ίδιο κάνω και εγώ, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την άμυνα αλλά και τα 17 ομαδικά λάθη:

«Ναι, η άμυνα είναι το κλειδί. Όσο καλύτεροι είμαστε αμυντικά, τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες νίκης. Επιθετικά έχουμε πολύ ταλέντο, όμως υπάρχουν στιγμές που ψάχνουμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Τα 17 λάθη είναι πολλά. Αλλά όσο κερδίζουμε αυτό μετράει».

Για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη:

«Όλα τα ματς στο Eurocup είναι πολύ σημαντικά, περιμένουμε να μας δώσει ενέργεια ο κόσμος στο επόμενο παιχνίδι».