Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μετά τη νίκη της ομάδας του στο «Ιβανώφειο» εις βάρος του Ηρακλή (63-53).

Ο ΠΑΟΚ άλωσε το «Ιβανώφειο» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς επιβλήθηκε του Ηρακλή με 63-53, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL και παρέμεινε αήττητος. Ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά το τέλος του ματς, στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης και τόνισε πως από κάθε παίκτη του πήρε θετικά στοιχεία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

Για την άμυνα που έδωσε τη νίκη:

«Πως είναι δυνατόν να μην είναι ντέρμπι; Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε 100 πόντους. Αυτό είναι... τσούκου τσούκου μπάσκετ. Ο Ηρακλής έπαιξε πολύ σκληρά, είναι μία δύσκολη έδρα. Εμείς παίξαμε με τον τρόπο που έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Το δεύτερο «κλειδί» ήταν ότι κάθε παίκτης έδωσε κάτι διαφορετικό».

Για την αήττητη πορεία:

«Δεν το κοιτάω αυτό. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι την Τρίτη και πολλά παιχνίδια που ακολουθούν. Πηγαίνουμε βήμα βήμα και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».