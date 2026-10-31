Τρινκιέρι: «Ήταν τσούκου τσούκου μπάσκετ»
Ο ΠΑΟΚ άλωσε το «Ιβανώφειο» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς επιβλήθηκε του Ηρακλή με 63-53, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL και παρέμεινε αήττητος. Ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά το τέλος του ματς, στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης και τόνισε πως από κάθε παίκτη του πήρε θετικά στοιχεία.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:
Για την άμυνα που έδωσε τη νίκη:
«Πως είναι δυνατόν να μην είναι ντέρμπι; Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε 100 πόντους. Αυτό είναι... τσούκου τσούκου μπάσκετ. Ο Ηρακλής έπαιξε πολύ σκληρά, είναι μία δύσκολη έδρα. Εμείς παίξαμε με τον τρόπο που έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Το δεύτερο «κλειδί» ήταν ότι κάθε παίκτης έδωσε κάτι διαφορετικό».
Για την αήττητη πορεία:
«Δεν το κοιτάω αυτό. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι την Τρίτη και πολλά παιχνίδια που ακολουθούν. Πηγαίνουμε βήμα βήμα και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.