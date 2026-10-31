Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της GBL.

Το αήττητο σερί του στην Greek Basketball League συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε τη νίκη με 63-53.