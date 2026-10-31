Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της GBL.
Το αήττητο σερί του στην Greek Basketball League συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε τη νίκη με 63-53.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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