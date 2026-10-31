Αποδοκιμασίες και βαρύ κλίμα στον Ηρακλή

Η ήττα με 53-63 από τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο, σε συνδυασμό με την κακή εμφάνιση της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έφερε αντιδράσεις στο τέλος από τον κόσμο.

Ο Ηρακλής πήγε στο 1-4 στο πρωτάθλημα, μετά τη σημερινή ήττα από τον ΠΑΟΚ, η οποία ήταν η 4η συνεχόμενη σε Ελλάδα και FΙΒΑ Εurope Cup και μάλιστα, συνδυάστηκε με μια πολύ κακή εμφάνιση.

Οι γηπεδούχοι είχαν συνολικά 19/58 σουτ εντός παιδιάς, μεγάλη νευρικότητα στα περισσότερα σημεία του αγώνα και μετά το τέλος, μερίδα των οργανωμένων οπαδών, αποδοκίμασε έντονα την ομάδα κατά την είσοδο της στα αποδυτήρια.

Ο Ζόραν Λούκιτς στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε την ανάγκη αλλαγών, με το κλίμα στον Ηρακλή να είναι βαρύ μετά την αποψινή ήττα...