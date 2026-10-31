Οι δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ (63-53), στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 5η αγωνιστική της GBL.

Ο Ηρακλής γνώρισε άλλη μια ήττα, η οποία ήταν η τέταρτη στη φετινή GBL, σε πέντε αναμετρήσεις. Ο Γηραιός ήταν κακός και μοιραία ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ (63-53), με τον κόουτς της ομάδας, Ζόραν Λούκιτς, έκανε λόγο για την ανάγκη άμεσης βελτίωσης του συνόλου του, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό έλλειψη συγκέντρωσης, όπως δήλωσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λούκιτς:

Για το που αποδίδει την ήττα:

«Η επιθετική δυστοκία είναι ένα πρόβλημα. Οι 63 πόντοι του ΠΑΟΚ δείχνουν ότι το ελέγξαμε επιθετικά. Πολύ δύσκολο για μένα να πω κάτι. Δυστυχώς κάποιοι παίκτες δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένοι επιθετικά. Χάσαμε πολλά λέι απ».

Για το θέμα ψυχολογίας:

«Θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δει ο καθένας τα λάθη του. Να βελτιωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες».