Τεταμένο το κλίμα πριν το τζάμπολ στο Μαρούσι - Περιστέρι στον απόηχο του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Το Μαρούσι υποδέχεται τον Προμηθέα στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (31/10, 17:00, ΣΠΟΡ FM TV 4) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL. Στο... περιθώριο του σκανδάλου των στημένων αγώνων, που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, το κοινό των γηπεδούχων ύψωσε πανό που έγραφε «Προμηθέας Δεσμώτης», αφήνοντας προφανώς... υπονοούμενα για την εμπλοκή του συλλόγου της Πάτρας με τον Βαγγέλη Λιόλιο και το σκάνδαλο, ενώ υπήρχε και ρίψη χαρτονομισμάτων στιγμές μετά το τζάμπολ.