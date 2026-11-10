Ο Μαξίμ Σαλάς του Αμαρουσίου φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Πετκίμ.

Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, το Μαρούσι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 33χρονο φόργουορντ Τζάροντ Γιούτοφ. Ο παίκτης μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του power forward, όσο και στο 3.

Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δεν αποκλείται να κλείσει άμεσα θετικά η υπόθεση, αφού και ο Παπαθεοδώρου τον θέλει στην ομάδα αφού έρχονται απαιτητικά παιχνίδια.

Αυτό επηρεάζει τον Μαξίμ Σαλάς που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν. Ο 30χρονος ψηλός οδεύει προς του τουρκικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα την Πετκίμ, την τελευταία ομάδα του Γιούτοφ.

Φέτος ο Λευκορώσος μετρά 7.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά παιχνίδι και 40% στο τρίποντα. Πάτησε παρκέ σε έξι αναμετρήσεις.