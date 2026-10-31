Ο Παναθηναϊκός παρότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με 3-1 του Απολλώνιου και κάνοντας το τρία στα τρία ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Τι και αν μπήκε νωχελικά με συνέπεια να χάσει το πρώτο σετ; Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στο 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18) επί του Απολλώνιου Κερατσινίου. Οι «πράσινες» έκαναν το τρία στα τρία και βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με Πανιώνιο.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν μπήκε δυνατά, ίσως γιατί μπορεί να θεώρησε πως θα νικούσε εύκολα, με τις φιλοξενούμενες να καταφέρνουν να κάνουν το 0-1. Στην συνέχεια η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε στο παρκέ με το «τριφύλλι» να κάνει με άνεση το 3-1.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Καπότης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 14-16, 17-21, 23-25

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-16, 25-20

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-12, 25-18

4ο σετ: 8-3, 16-10, 21-15, 25-18

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Απολλώνιου προήλθαν από 2 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18) σε 116′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Ντέλιτς 17 (11/18 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 5 (1/7 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 4 (4/6 επ.), Λαμπκόφσκα 12 (10/23 επ., 2 μπλοκ, 37% υπ. – 0% άριστες), Κυπαρίσση 13 (11/31 επ., 2 μπλοκ, 58% υπ. – 27% άριστες), Ορβόσοβα 15 (13/39 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 53% υπ. – 33% άριστες), Ρόγκα (λ), Γκρέκα 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Ράπτη 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Παπαγεωργίου 1 (1/1 επ.), Τίμερμαν 8 (5/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).

Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 11 (10/42 επ., 1 μπλοκ), Αδαμοπούλου 9 (7/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 17% άριστες), Σελιαντίν 18 (15/43 επ., 3 μπλοκ, 46% υπ. – 25% άριστες), Κουτσάρσκα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ρέι, Κοκότη 9 (7/18 επ., 2 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 74% υπ. – 35% άριστες), Θεοδοσίου (λ) Μπουλούμπαση, Βυθούλκα, Κακλαμάνου 1 (1/5 επ.), Κανέλλου. Πήττα 11 (10/12 επ., 1 άσσος).