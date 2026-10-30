Παίκτης της Καρδίτσας θα είναι μέχρι το τέλος τη τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ο Καλίντ Μουρ, όπως ανακοίνωσε ο θεσσαλικός σύλλογος.

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Καλίντ Μουρ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μυκόνου, έχοντας μ.ο 9.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 23.8 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Καλίντ Μουρ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν και ήδη προπονείται με την ομάδα μας ενόψει της συνέχειας της GBL.

O Καλίντ Μουρ είναι 26 ετών (γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 2000 στη Νέα Υόρκη) έχει ύψος 2.01 μ. και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Τζόρτζια Τεκ, ένα από τα καλύτερα προγράμματα των ΗΠΑ, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία στο NCAA την περίοδο 2022-23 στο Φόρνταμ, στο οποίο μέτρησε 15.8 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε 33 αγώνες.

Η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν με τη φανέλα του Λαυρίου στη GBL τη σεζόν 2023-24, με 27 αγώνες, 10.4 πόντους και 6.4 ριμπάουντ. Ακολούθησε η Γαλλία και η Σεν Κεντέν την περίοδο 2025-26, στην οποία σε 44 αγώνες στο Γαλλικό πρωτάθλημα και το Basketball Champions League μέτρησε 6.1 πόντους και 3.7 ριμπάουντ.

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μυκόνου, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 26 αγώνες, με απολογισμό 9.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 23.8 λεπτά συμμετοχής. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε και φέτος με τη Μύκονο στο Fiba Europe Cup.

Ο Μουρ αντικαθιστά τον Κρις Σμιθ στην εξάδα των ξένων αθλητών της ομάδας και αναμένεται να κάνει την πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα της GBL το Σάββατο, στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Κολοσσό.

Καλωσορίζουμε τον Καλίντ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».