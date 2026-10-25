Καρδίτσα: Απέκτησε τον Καλίντ Μουρ
Κάτοικος Θεσσαλίας θα είναι ο Καλίντ Μουρ! Ο 26χρονος φόργουορντ αφήνει τη Μύκονο και το «Νησί των Ανέμων» για λογαριασμό της Καρδίτσας, η οποία ενισχύεται σημαντικά.
Ο Αμερικανός αθλητής έχει πλούσια θητεία στα ελληνικά γήπεδα, αφού έχει περάσει από το Λαύριο (2023-24, 10,4 πόντοι, 6,4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ σε 27 αγώνες και 29,8 λεπτά) αλλά και από την Μύκονο στην οποία αγωνίστηκε πέρσι, μετρώντας 9,2 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24 ματς και 23,8 λεπτά στο παρκέ. Πλέον, εντάσσεται στο σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου, ο οποίος προσθέτει εμπειρία στο ρόστερ του.
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