Φασούλας στο Gazzetta Magazino: «Ξέρετε γιατί έβαλαν εκλογές στις 20/12; Γιατί στις 15 θα επιλέξουν τους διεθνείς διαιτητές και κομισάριους!»

Ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε στο Gazzetta Magazino για το Basketgate, τις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ και την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για διαφάνεια και αξιοπιστία στη διαιτησία.

Η υπόθεση του Basketgate έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Παναγιώτη Φασούλα να ζητά άμεσες αλλαγές στη διοίκηση της ΕΟΚ και στη λειτουργία της διαιτησίας.

Μιλώντας στο «Gazzetta Magazino», ο παλαίμαχος διεθνής επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ομοσπονδίας, έθεσε ερωτήματα για τη διατήρηση της ίδιας ΚΕΔ και συνέδεσε τις εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου με την επιλογή των διεθνών διαιτητών και κομισάριων στις 15 του μήνα.

Αναλυτικά

Θα βάλω υποψηφιότητα, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει απέναντι σε ποιον θα είμαι υποψήφιος. Απέναντι σε μια ομοσπονδία που συνεχίζει την κανονικότητα σαν να μη συνέβη τίποτα; Ο πρόεδρος και ο βασικός του συνεργάτης πήγαν φυλακή. Οι εντεταλμένοι του δεν έχουν βγει καν να υπερασπιστούν το τεκμήριο της αθωότητάς του. Ο φερόμενος ως πρόεδρος βγήκε τώρα να πει ότι κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, ενώ προηγουμένως δεν γνώριζε τίποτα. Και εγώ είμαι τοξικός και δεν θέλω την ενότητα του μπάσκετ. Συνεχίζεται το αφήγημα του Λιόλιου, ακόμη κι αν άλλαξαν τα πρόσωπα».

Για τη διοίκηση της ομοσπονδίας και τη διαιτησία: «Αναρωτιέμαι με ποια ιδιότητα θα είναι υποψήφιοι. Ως συνεχιστές αυτής της κατάστασης; Η διοίκηση Πρωτοδικείου μπορεί να ασχοληθεί με την τελική υποβολή των ονομάτων των διεθνών, στις 15 Δεκεμβρίου; Μιλάμε για διαιτητές και κομισάριους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η διοίκηση Πρωτοδικείου. Εκείνοι, όμως, θέλουν να έχουν τον στρατό τους έτοιμο. Το έχει λάβει υπόψη της η Πολιτεία; Όταν ο στρατός των διαιτητών που περιγράφεται στη δικογραφία παραμένει στη θέση του, πώς θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με την ίδια ΚΕΔ και την προσθήκη ενός ή δύο ανθρώπων; Μιλάμε για μια ΚΕΔ που όριζε παιχνίδια και περίπου 50 από αυτά βρίσκονται στη δικογραφία. Θα γίνει αυτό χωρίς προβλήματα; Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.

Δεν λέω ότι είναι ένοχοι, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι συνένοχοι ή αν είναι ανόητοι. Δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται να μην έχουν παραιτηθεί ήδη; Δεν είναι δημοτικό συμβούλιο ή η Βουλή των Ελλήνων. Εδώ εκλέχθηκαν όλοι. Το έχετε δει πουθενά αυτό; Ο νόμος λέει έκτακτη γενική συνέλευση και εκλογές εντός 25 ημερών. Γιατί δεν γίνεται αυτό; Τι θα κάνει ο φερόμενος ως πρόεδρος στις εθνικές ομάδες; Θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στον Σπανούλη και στους παίκτες μας για να παίξουν καλύτερα; Τα στόματα ανοίγουν. Η φημολογία ακούγεται. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν απειλήσει στο παρελθόν. Ο στρατός των διαιτητών που περιγράφεται στη δικογραφία είναι εκεί.

Θα έπρεπε να μαζευτούν και να συζητήσουν τι δεν πάει καλά και γιατί κανένας διαιτητής, πέρα από τον Πουρσανίδη, δεν σφυρίζει σε μεγάλο βεληνεκές λόγω αναξιοπιστίας. Θέλουμε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σωματεία δεν είναι όλη μέρα πάνω από τη δικογραφία. Ακόμη κι αν ο Λιόλιος βγει σε δέκα ημέρες, τι θα γίνει; Θα τον δεχτεί πίσω ο νέος φερόμενος πρόεδρος;»