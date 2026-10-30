EuroLeague: 0% γκανιότα ο Παναθηναϊκός στην Πόλη – φουλ «Ενισχυμένος» ο Ολυμπιακός με Αρμάνι

Οι υψηλές θέσεις της EuroLeague έχουν έντονο ελληνικό χρώμα και οι δύο εκπρόσωποί μας δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ούτε εκατοστό!

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Ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 7-1, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με 6-2 και ξεκάθαρες βλέψεις για την κορυφή. Η ένατη αγωνιστική φέρνει δύο διαφορετικές αποστολές, με κοινό παρονομαστή τη διατήρηση της δυναμικής τους. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40 από 6.50: Χέις-Ντέιβις Over 1,5 εύστοχα τρίποντα - Γιαμπουσέλε Over 5,5 ριμπάουντ - Over 164,5 συνολικοί πόντοι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στη φετινή EuroLeague. Με επτά νίκες σε οκτώ αγωνιστικές, διαθέτει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, επιτρέποντας μόλις 74 πόντους κατά μέσο όρο.

Η τελευταία επικράτηση με 80-75 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε την ικανότητά του να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν δεν εντυπωσιάζει, ενώ το ίδιο είχε συμβεί και στο αμέσως προηγούμενο με την Μπασκόνια. Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και έξι ασίστ, δείχνοντας ότι επιστρέφει δυναμικά, ενώ ο Ματίας Λεσόρ πρόσθεσε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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Απέναντί του θα βρει μία Εφές που αναζητά άμεση αντίδραση μετά τη συντριβή με 118-88 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο δέχθηκε 63 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας σοβαρές αμυντικές αδυναμίες. Με ρεκόρ 3-5, οι γηπεδούχοι χρειάζονται αποτελέσματα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού και την πρωτοπορία του.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40 από 6.50: Μπούκερ Over 4,5 ριμπάουντ & Βεζένκοφ Over 1,5 εύστοχα τρίποντα & Τζόουνς Over 3,5 ριμπάουντ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 81-73 της Μπεσίκτας, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 6-2. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 16 πόντους, με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ να προσφέρουν σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι. Οι Πειραιώτες έχουν σκοράρει τουλάχιστον 89 πόντους στα έξι από τα οκτώ παιχνίδια τους, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους ποιότητα.

Η Αρμάνι Μιλάνο, αντίθετα, βρίσκεται στο 1-7, έχοντας υποστεί επτά ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Στο τελευταίο παιχνίδι της πάλεψε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά ηττήθηκε 80-75.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο ακόμη μία απαιτητική ευρωπαϊκή εβδομάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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