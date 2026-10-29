Φασούλας στο Gazzetta Magazino: «Με τον Γιαννάκη θα είμαστε στην ίδια πλευρά ό,τι και να γίνει!»

Ο Παναγιώτης Φασούλας φιλοξενήθηκε στο «Gazzetta Magazino» όπου μίλησε για το Basketgate, την υποψηφιότητά του στις ερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ και φώτισε σκοτεινές πλευρές του παρελθόντος.

Τα τεκταινόμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έχουν σκεπάσει κάθε άλλη συνθήκη. Ο πλέον κατάλληλος, Παναγιώτης Φασούλας, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στον αέρα του «Gazzetta Magazino» όπου σχολίασε την υπόθεση του Basketgate που έχει συγκλονίσει άπαντες.

Ο κορυφαίος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ (20/12/26) και τόνισε πως θα έχει στο πλευρό του τον Παναγιώτη Γιαννάκη αποκαλύπτοντας τον τρόπο σκέψης τους για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Παναγιώτη Φασούλα στο Gazzetta Magazino

«Νιώθω πολύ άσχημα και είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί αυτό που ζει το μπάσκετ τις τελευταίες δέκα ημέρες είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Έχει πληγώσει βαθιά τη σκέψη του κόσμου και το ίδιο το άθλημά μας.

Είναι κάτι δύσκολα αναστρέψιμο, αλλά μπορεί να αναστραφεί, εφόσον δράσουμε γρήγορα. Όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και καθυστερούμε, τόσο βαθύτερα γίνεται η σκοτεινή τρύπα του μπάσκετ. Δεν μιλάω προσωπικά για τις συλλήψεις και τον Λιόλιο. Αυτό θα το δείξει η Δικαιοσύνη. Πρέπει, όμως, να τελειώσει η αναξιοπιστία που έφεραν στον χώρο μας αυτοί οι άνθρωποι, και πρέπει να τελειώσει γρήγορα».

Για τις προειδοποιήσεις του και την κριτική που δέχθηκε: «Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό για το τι επρόκειτο να συμβεί. Δέχθηκα επιθέσεις από παντού, μέχρι και προσπάθειες να εξαφανιστώ από οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση. Προσπάθησαν να με γελοιοποιήσουν. Υπήρξε τεράστιος κανιβαλισμός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν με δικαιώνει, γιατί έχω περάσει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω, όμως, γελοίες καταστάσεις. Άνθρωποι μέσα από τον χώρο εμφανίζονται τώρα σαν να πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο κανιβαλισμός αφορά το γεγονός ότι με παρουσίαζαν ως γραφικό, ψεκασμένο, ηλίθιο, αγράμματο, αλκοολικό, ναρκομανή και με ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτοί δεν με απασχολούν. Αυτό που με πείραξε είναι ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από το σινάφι μας να πει κάτι, να σεβαστεί την προσφορά μου στο μπάσκετ. Έφτασαν στο σημείο να λένε για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μου ότι έχουν Αλτσχάιμερ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κονδυλοφόροι».

Για την προσφυγή του στον εισαγγελέα: «Είχα κάνει αντίστοιχες δηλώσεις για όσα διαδραματίζονταν στον χώρο του μπάσκετ και είχα αναρωτηθεί γιατί δεν επενέβαινε ο εισαγγελέας, μετά από αποκαλύψεις παραγόντων που κατονομάζαν πρόσωπα και πράγματα. Αντί να κληθούν εκείνοι, κλήθηκα εγώ να δώσω εξηγήσεις για το αν γνωρίζω κάτι. Βρέθηκα στον ειδικό εισαγγελέα και κατέθεσα τις ενδείξεις, τις αναφορές και όσα είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν εκείνη η έρευνα κατέληξε κάπου. Δεν είμαι νομικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για τις εκλογές της ΕΟΚ και την υποψηφιότητά του: «Δεν θα ήμουν υποψήφιος, γιατί θα πηγαίναμε σε ηλεκτρονικές εκλογές και γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη καταθέσει αναφορά για εκείνες τις εκλογές του 2021 και του 2024. Το γεγονός ότι οι εκλογές γίνονται διά ζώσης δεν διασφαλίζει από μόνο του κάτι. Το ζήτημα είναι πόσο αδιάβλητη μπορεί να είναι μια ψηφοφορία, όταν μπορείς να αγοράσεις τον κωδικό κάποιου. Γιατί τώρα θέλουν να κάνουν τις εκλογές διά ζώσης, εφόσον όσα έλεγα τότε ήταν αβάσιμα;

Θα βάλω υποψηφιότητα, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει απέναντι σε ποιον θα είμαι υποψήφιος. Απέναντι σε μια ομοσπονδία που συνεχίζει την κανονικότητα σαν να μη συνέβη τίποτα; Ο πρόεδρος και ο βασικός του συνεργάτης πήγαν φυλακή. Οι εντεταλμένοι του δεν έχουν βγει καν να υπερασπιστούν το τεκμήριο της αθωότητάς του. Ο φερόμενος ως πρόεδρος βγήκε τώρα να πει ότι κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, ενώ προηγουμένως δεν γνώριζε τίποτα. Και εγώ είμαι τοξικός και δεν θέλω την ενότητα του μπάσκετ. Συνεχίζεται το αφήγημα του Λιόλιου, ακόμη κι αν άλλαξαν τα πρόσωπα».

Για τη διοίκηση της ομοσπονδίας και τη διαιτησία: «Αναρωτιέμαι με ποια ιδιότητα θα είναι υποψήφιοι. Ως συνεχιστές αυτής της κατάστασης; Η διοίκηση Πρωτοδικείου μπορεί να ασχοληθεί με την τελική υποβολή των ονομάτων των διεθνών, στις 15 Δεκεμβρίου; Μιλάμε για διαιτητές και κομισάριους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η διοίκηση Πρωτοδικείου. Εκείνοι, όμως, θέλουν να έχουν τον στρατό τους έτοιμο. Το έχει λάβει υπόψη της η Πολιτεία; Όταν ο στρατός των διαιτητών που περιγράφεται στη δικογραφία παραμένει στη θέση του, πώς θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με την ίδια ΚΕΔ και την προσθήκη ενός ή δύο ανθρώπων; Μιλάμε για μια ΚΕΔ που όριζε παιχνίδια και περίπου 50 από αυτά βρίσκονται στη δικογραφία. Θα γίνει αυτό χωρίς προβλήματα; Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.

Δεν λέω ότι είναι ένοχοι, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι συνένοχοι ή αν είναι ανόητοι. Δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται να μην έχουν παραιτηθεί ήδη; Δεν είναι δημοτικό συμβούλιο ή η Βουλή των Ελλήνων. Εδώ εκλέχθηκαν όλοι. Το έχετε δει πουθενά αυτό; Ο νόμος λέει έκτακτη γενική συνέλευση και εκλογές εντός 25 ημερών. Γιατί δεν γίνεται αυτό; Τι θα κάνει ο φερόμενος ως πρόεδρος στις εθνικές ομάδες; Θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στον Σπανούλη και στους παίκτες μας για να παίξουν καλύτερα; Τα στόματα ανοίγουν. Η φημολογία ακούγεται. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν απειλήσει στο παρελθόν. Ο στρατός των διαιτητών που περιγράφεται στη δικογραφία είναι εκεί.

Θα έπρεπε να μαζευτούν και να συζητήσουν τι δεν πάει καλά και γιατί κανένας διαιτητής, πέρα από τον Πουρσανίδη, δεν σφυρίζει σε μεγάλο βεληνεκές λόγω αναξιοπιστίας. Θέλουμε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σωματεία δεν είναι όλη μέρα πάνω από τη δικογραφία. Ακόμη κι αν ο Λιόλιος βγει σε δέκα ημέρες, τι θα γίνει; Θα τον δεχτεί πίσω ο νέος φερόμενος πρόεδρος;»

Για τη διαιτησία και τις προτάσεις του: «Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για τη διαιτησία και, για κάποιον λόγο, δεν το ήθελαν. Με απασχολεί περισσότερο τι γίνεται από την Α2 και κάτω. Δεν υπάρχει λόγος να στηριχθώ από τη μία μεγάλη ομάδα ή την άλλη για να εκλεγώ. Η φιλοδοξία μου είναι τη Δευτέρα, αν είμαι πρόεδρος, να μην υπάρχει γκρίνια για τη διαιτησία του προηγούμενου Σαββάτου.

Θέλω να βλέπω κόσμο στο ΣΕΦ, στο ΟΑΚΑ, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Η φασαρία γίνεται στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί όλα είναι αδιαφανή. Ακούσαμε και το AI. Όταν οι ορισμοί γίνονται αδιαφανώς και οι διαιτητές τιμωρούνται ή αξιολογούνται σιωπηλά, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Αυτό που απελευθερώνει τον άνθρωπο είναι η πλήρης διαφάνεια, εκτός αν επιθυμείς κάτι άλλο.

Η διαιτησία δεν θα είναι μια κλειστή κάστα ανθρώπων. Η ομοσπονδία θα προτείνει 20 διαιτητές, άλλους 20 ο ΕΣΑΚΕ και η επιτροπή θα τους αξιολογεί δημόσια. Οι προπονητές θα βαθμολογούν τους διαιτητές μετά τους αγώνες. Θέλουμε να έχουν οι διαιτητές κίνητρο να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τόσο του νικητή όσο και του ηττημένου. Για παράδειγμα, στο challenge πρέπει να αναρωτηθούμε πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε. Η τεχνολογία μάς βοηθάει. Ο διαιτητής πρέπει να γνωρίζει ότι όλοι θα δουν τα βίντεο, καθώς πλέον υπάρχουν παντού οι σχετικές υποδομές. Κάπως πρέπει να αξιολογηθούν. Οι διαιτητές πρέπει να παίζουν για τον εαυτό τους, όπως συμβαίνει με τους αθλητές και τις ομάδες. Τι πιο απλό;»

Για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο Γκάλη: «Έχω μιλήσει με τον Γιαννάκη και γνωρίζει ότι δεν καίγομαι να γίνω πρόεδρος. Με αυτόν στην ίδια πλευρά θα είμαστε, ό,τι κι αν γίνει. Πρέπει να φύγουν αυτοί που πόλωσαν το μπάσκετ και να επιστρέψει η αξιοπιστία στη συνείδηση των Ελλήνων. Δεν καίγομαι να γίνω πρόεδρος και το έχω δηλώσει. Δεν έχω πληροφορίες για τον αντίπαλο πόλο. Δεν έχω μιλήσει με ψηφοφόρους. Μιλάω με ανθρώπους του μπάσκετ με τους οποίους βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, όπως ο Γιαννάκης και ο Γκάλης.

Δεν νομίζω ότι ο Νίκος θέλει να ασχοληθεί με τα διοικητικά. Εμείς τον θέλαμε επίτιμο πρόεδρο, αλλά ο Χριστοδούλου δεν κατάφερε να εκλεγεί τότε, λόγω μιας κυρίας που εξελέγη στο Κιλκίς. Έχετε ακούσει ποτέ να γίνεται ψηφοφορία όπου ψηφίζεις το πρωί και μετά έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις την ψήφο σου; Έλεγαν ότι, επειδή η ψηφοφορία γίνεται με φυσική παρουσία, δίνεται αυτή η δυνατότητα, καθώς κάποιος μπορεί την πρώτη φορά να είχε το πιστόλι στον κρόταφο. Απίστευτα πράγματα».

Για τον Θανάση Σκουρτόπουλο και τον Δημήτρη Καρβέλα: «Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος και ο Δημήτρης Καρβέλας είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η συνεργασία του Θανάση με την ομοσπονδία διακόπηκε και εκείνος ζήτησε την αποζημίωσή του, αλλά δεν την έλαβε. Πέθανε και οι οικείοι του έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να διεκδικήσουν όσα δικαιούνταν.

Ο Καρβέλας βρισκόταν σε τελικό στάδιο της ασθένειάς του. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που οφείλονται βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Ποιος θα τα πληρώσει; Η επόμενη διοίκηση. Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ψηφίσει ποτέ αρνητικά σε πρόταση του Λιόλιου. Δεν έχουν ευθύνη για αυτό; Τι γίνεται με τους ανθρώπους που αδίκησαν; Μπορεί να μην υπάρχει ποινική ευθύνη, αλλά υπάρχουν συνέπειες. Δεν είναι ανίδεοι όσοι συμμετείχαν».

Για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ: «Το θέμα είναι πώς θα βάλουμε περισσότερους Έλληνες παίκτες στην Α2 και πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές ομάδες θα αγωνίζονται και θα αναπτύσσονται. Έχει σημασία να μπορεί ο Πρωτέας να διεκδικεί το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό στο παιδικό. Έχει σημασία να βλέπουν τα παιδιά ότι υπάρχει ανταγωνισμός, όχι να ευνοούνται συγκεκριμένα παιδιά.

Έχει σημασία και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι αθλητές στις εθνικές ομάδες, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου μάνατζερ πηγαίνουν πακέτο με προπονητές και παίκτες. Το πρόβλημα δεν μπορούμε να το σταματήσουμε εντελώς, αλλά μπορούμε να το περιορίσουμε, γιατί δεν είμαστε άσχετοι. Το τελευταίο διάστημα έχει γιγαντωθεί. Πάρα πολύς κόσμος, σωματεία και διαιτητές που υπέστησαν μπούλινγκ και αποκλεισμούς με έχουν προσεγγίσει. Φανταστείτε πόσες wild cards δόθηκαν και πώς καταργήθηκε ο ανταγωνισμός. Όποιος ήθελε ανέβαινε κατηγορία.

Είχαν φτιάξει, μέσω του Rising Stars, μια κλειστή λίγκα παίδων και εφήβων. Αντί το μπάσκετ να απλώνεται, συρρικνωνόταν».

Για τις καταγγελίες περί παρεμβάσεων: «Παίχτηκαν παιχνίδια σχολικού πρωταθλήματος και κάποιος πήρε εντολή να σφάξει τη μία ομάδα για να ευνοηθεί η άλλη. Είναι αδιανόητο. Είναι λογικό ένας παράγοντας να θέλει να ευνοηθεί η ομάδα του. Είναι, όμως, εντελώς ακατανόητο να πηγαίνεις στο γήπεδο και να πυροβολείς έναν αθλητή, όπως τον Μπόγρη, για να χάσει το συμβόλαιό του. Ποιοι άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα; Είναι οι ίδιοι που στρέφονται κατά της οικογένειας του Θανάση Σκουρτόπουλου στον Άρειο Πάγο. Όλα γίνονται για το πώς θα κρατήσουμε αυτή τη θέση».

Για τις δηλώσεις του Γκόντα: «Ο κύριος Γκόντας έχει σοβαρή αξιοπιστία και πιθανότατα έχει δίκιο. Έγινε μεγάλος πόλεμος στον Γιαννάκη όταν αποφάσισε να γίνει προπονητής στον Ολυμπιακό, κόντρα στις επιθυμίες του Βασιλακόπουλου. Θεωρώ πολύ πιθανό να έχει συμβεί. Είναι δεδομένο ότι έγινε, αλλά το από πού προήλθε είναι το ζητούμενο».

Για το ενδεχόμενο να ηγηθεί της ΕΟΚ: «Ένα πράγμα γνωρίζουν όλοι αυτοί: ότι δεν είμαι εξαγοράσιμος. Το ξέρουν πολύ καλά. Δεν το λέω επειδή θεωρώ τον εαυτό μου φοβερά έντιμο άνθρωπο, αλλά ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να αντέξω να πει κάποιος ότι με εξαγόρασε. Όχι ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια.

Αν θέλει ο Γιαννάκης, εγώ πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Έχω κερδίσει πολλά πράγματα, όπως κι εκείνος και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το προεδριλίκι. Επιτυχία θα είναι να μπορείς να πηγαίνεις σε κάθε γήπεδο και να μη χρειάζεται να κρύβεσαι από τη μία ή την άλλη ομάδα. Έχω τιμήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, είμαι Ολυμπιακός και θέλω να κερδίζει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα έβαζα το χεράκι μου για να κερδίζει. Δεν θέλω να υπάρχει αμφισβήτηση σε τίποτα. Όποιος θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερος από το μπάσκετ και μπορεί να επηρεάζει ένα αποτέλεσμα, με αφήνει παγερά αδιάφορο.

Δεν κάνουν όλοι για τα διοικητικά. Μπαίνω σε όποιο γήπεδο θέλω. Είναι δυνατόν οι παίκτες του 1987 και του 2004 στο ποδόσφαιρο να μην έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα γήπεδα και να παρακαλούν για εισιτήρια; Δεν θα έπρεπε να το έχει προβλέψει η Πολιτεία, ως ένδειξη εκτίμησης προς αυτούς τους ανθρώπους και τους μύθους του αθλητισμού; Για να μπουν σε ένα γήπεδο, πρέπει να παρακαλέσουν, ειδικά αν πρόκειται για ντέρμπι».

Για τις εκλογές και την αισιοδοξία του: «Είμαι αισιόδοξος εφόσον οι εκλογές γίνουν διά ζώσης, τα σωματεία παραμείνουν ανεπηρέαστα και καταφέρουν να ταξιδέψουν στην Αθήνα χωρίς να τους υπόσχονται άλλοι ότι θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησής τους.

Η διά ζώσης διαδικασία σταμάτησε επειδή γινόταν με εξουσιοδοτήσεις. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι του μπάσκετ να μη χρειάζεται να συναντιούνται ούτε μία φορά στα τέσσερα χρόνια; Έχω εμπιστοσύνη στον υπουργό ότι θα εξετάσουν το ζήτημα καλύτερα. Δεν μπορούν να τους καθαιρέσουν. Πρέπει να παραιτηθούν. Το να δεχθείς κριτική δεν είναι κακό. Κάθε άποψη αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το μπάσκετ. Το να διασπείρεις φήμες και να κανιβαλίζεις τον άλλον είναι το απίθανο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.

Με παρουσίαζαν λες και έλεγα ότι η Γη είναι επίπεδη. Είναι πάρα πολλά. Στο Final Four της EuroLeague δεν μου έδωσαν εισιτήρια. Ήμουν καλεσμένος στο δείπνο της EuroLeague και, όταν με είδαν από την ομοσπονδία την επόμενη ημέρα, δεν είχα εισιτήρια για τους αγώνες. Ρώτησα τον Μποντιρόγκα και μου είπε: “Δεν σου τα έδωσαν τα εισιτήρια; Α, ωραία”».

Για τη σταθερότητα του χαρακτήρα του: «Είχαν κάνει άρθρο για να αποδομήσουν τη σταθερότητά μου. Επειδή στα 18 μου ήμουν κομμουνιστής και στα 30 έγινα ΠΑΣΟΚ. Επίσης, επειδή έφυγα από τον ΠΑΟΚ και πήγα στον Ολυμπιακό και, το κορυφαίο, επειδή πριν παντρευτώ ήμουν κατά του γάμου. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα για τη σταθερότητα του χαρακτήρα μου».

Για τον προφυλακισμένο πρόεδρο: «Εγώ, αν ο πρόεδρός μου είχε πάει φυλακή, είτε θα έβγαινα να τον υπερασπιστώ είτε θα τον καταδίκαζα. Επίσης, δεν έχω το θράσος να παραμένω σε μια θέση στην οποία με όρισε κάποιος που βρίσκεται στη φυλακή.

Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί τις επόμενες 20 ημέρες από το να ορίζει η ίδια ΚΕΔ τους διαιτητές; Πώς μπορούν τα σωματεία να έχουν εμπιστοσύνη; Όλοι ενεργούσαν για τον Λιόλιο, ο οποίος πλέον είναι προφυλακισμένος. Για πολλοστή φορά, όμως, λέω ότι δεν είναι ένοχος, καθώς δεν έχει αποφανθεί ακόμη η Δικαιοσύνη».