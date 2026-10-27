Αστυνομία για Basketgate: «Δεν μας έχει δοθεί εντολή για οποιαδήποτε διερεύνηση ή άλλο πρόσωπο»
Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων έχει κηλιδώσει το ελληνικό μπάσκετ, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες από μέρα σε μέρα! Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε αναλυτικά τονίζοντας πως δεν έχει δοθεί κάποια εντολή για οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή άλλο πρόσωπο ως τώρα.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Εμείς εκτελέσαμε έξι εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήσαμε κατ' οίκον έρευνες. Επειδή αναφέρατε και τους δικηγόρους, τοποθετήθηκαν εχθές επίσημα, οπότε μπορώ να το αναφέρω και εγώ. Εμείς αναφέραμε συνολικά από τις έξι κατ' οίκον έρευνες τα ευρήματα που βρέθηκαν, χωρίς να φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα πρόσωπα για ευρήματα. Επειδή όμως αναφέρθηκαν σε αυτό οι δικηγόροι να διευκρινίσουμε ότι σε τρεις από τις έξι οικίες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, χωρίς βέβαια να μπορέσουμε να φωτογραφίσουμε ποιες ήταν αυτές. Από κει και πέρα επειδή έχουν κατασχεθεί και ψηφιακά πειστήρια, που είναι κινητά τηλέφωνα, αναμένουμε από τον αρμόδιο ανακριτή εντολές για το πως θα συμμετέχουμε εμείς πλέον στην έρευνα. Δεν μας έχει δοθεί εντολή μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε διερεύνηση ούτε γι' άλλο πρόσωπο».
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