Ο Μπουκάγιο Σάκα παρέλαβε το βραβείο Socrates στα gala της Χρυσής Μπάλας για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο.

Κάτω από κλίμα συγκίνησης, ο Μπουκάγιο Σάκα παρέλαβε το βραβείο Socrates κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη Χρυσή Μπάλα. Γνωστός για το κοινωνικό του πρόσωπο, ο Άγγλος επιθετικός τιμήθηκε από τους διοργανωτές και έδωσε τον δικό του λόγο μπροστά στο κοινό για την ανθρωπιστική του δράση.

Θυμίζουμε πως το βραβείο Socrates, αφιερωμένο στο όνομα του θρυλικού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, αναγνωρίζει ποδοσφαιριστές ή πρωτοβουλίες που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο.

Το βραβείο τιμά ανθρώπους του ποδοσφαίρου που χρησιμοποιούν τη δημοτικότητά τους και τους πόρους τους για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο, μέσα από τη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ισότητα και την ανθρωπιστική δράση.