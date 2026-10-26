Ο πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοΐδης θα μηνύσει τον Βαγγέλη Τσάπα για ψευδή κατάθεση.

Ο κατηγορούμενος, πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοϊδης μηνύει τον Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες στο «Basketgate».

Συγκεκριμένα η μήνυση έχει να κάνει για ψευδή κατάθεση του Τσάπα, ο οποίος όσον αφορά το παιχνίδι Φάρος-Άρης έκανε ειδική αναφορά και στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

«Με τον κύριο Πηλοΐδη έχει βγει η ιστορία με τον Άρη, με τον κύριο Γιαννάκη. Συναντηθήκαμε στο Intercontinental. Είναι η πρώτη φορά που έδωσα χρήματα προκαταβολικά. Μου είπε ότι θα μου κάνει ένα δώρο. Δεν ήξερα ποιο ήταν. Του ζητάω να κερδίσει ο Φάρος. Καμία σχέση με το τι θα κάνει αυτός. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για το ποιος θα σωθεί. Μου λέει θέλω 5.000. Πάω, του δίνω προκαταβολή γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τον δω. Οι διαιτητές σε αυτά είναι και λίγο ανυπόμονοι.,

Τα είχα μαζί μου τα χρήματα. Του τα δίνω και μου λέει επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι θα σου κάνω ένα δώρο στη διάρκεια του αγώνα. Μπαίνουμε και χωρίς αιτία αποβάλλεται στο 18, το 19 ο Γιαννάκης. Το γήπεδο παγώνει και όταν τελείωσε η όλη ιστορία γύρισε και μου έκλεισε το μάτι. Αυτό έχω καταθέσει, αυτή είναι η ιστορία».