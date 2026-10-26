Ο Βαγγέλης Τσάπας μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, αναφέρθηκε στην ιστορία του Παναγιώτη Γιαννάκη και την αποβολή του από την αναμέτρηση Φάρος - Άρης.

Στην εκπομπή «LIVE News» μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10), ο ένας μάρτυρας κατηγορίας, Βαγγέλης Τσάπας, για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα τοποθετήθηκε για το πώς ένιωσε για την ιστορία με την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη, από την αναμέτρηση, Φάρος - Άρης. Συγκεκριμένα ο Τσάπας του είχε ζητήσει να κερδίσει η ομάδα του (ο Φάρος).

Ο Πηλοΐδης του ζήτησε 5 χιλιάδες ευρώ και ο Τσάπας του τα έδωσε προκαταβολικά, με τον πρώην διαιτητή, να του απαντάει πως «επειδή με εμπιστεύτηκες θα σου κάνω ένα δώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Δείτε το απόσπασμα στο 17:14:

«Με τον κύριο Πηλοΐδη έχει βγει η ιστορία με τον Άρη, με τον κύριο Γιαννάκη. Συναντηθήκαμε στο Intercontinental. Είναι η πρώτη φορά που έδωσα χρήματα προκαταβολικά. Μου είπε ότι θα μου κάνει ένα δώρο. Δεν ήξερα ποιο ήταν. Του ζητάω να κερδίσει ο Φάρος. Καμία σχέση με το τι θα κάνει αυτός. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για το ποιος θα σωθεί. Μου λέει θέλω 5.000. Πάω, του δίνω προκαταβολή γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τον δω. Οι διαιτητές σε αυτά είναι και λίγο ανυπόμονοι. Τα είχα μαζί μου τα χρήματα. Του τα δίνω και μου λέει επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι θα σου κάνω ένα δώρο στη διάρκεια του αγώνα. Μπαίνουμε και χωρίς αιτία αποβάλλεται στο 18, το 19 ο Γιαννάκης. Το γήπεδο παγώνει και όταν τελείωσε η όλη ιστορία γύρισε και μου έκλεισε το μάτι. Αυτό έχω καταθέσει, αυτή είναι η ιστορία».

Για το πώς ένιωσε με την ιστορία με τον Γιαννάκη: «Θα πω κάτι που δεν το έχω δηλώσει. Την επόμενη μέρα πήρα τον πρόεδρο της ΕΟΚ που είχαμε κάποια σχέση και του είπα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Δεν ήξερε κάτι, δεν είχε σχέση. Δεν θυμάμαι αν κλήθηκε σε απολογία λόγω αυτού. Αν δεν φτάναμε εδώ, το πράγμα δεν θα τελείωνε. Το θέμα είναι τι έγινε, ζητάμε και συγγνώμη γιατί ήταν λάθος. Εδώ είναι και η ευκαιρία να σταματήσει. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, δεν θα σταματούσε».