Παπανικολάου: «Θα προχωρήσουμε σε εκλογές»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο Άγγελος Παπανικολάου μίλησε για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ και τόνισε πως έρχεται η ώρα των εκλογών.

Άμεσα εκλογές στην ΕΟΚ ζήτησε ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (26/10), ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ και τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διάδοχη λύση μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ ακούει στο όνομα Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σύσκεψης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και η αγωνιστική διαδικασία των εθνικών ομάδων, ενώ ανέφερε πως θα έχουμε εκλογές στην ΕΟΚ.

Αναλυτικά

«Μόλις τελείωσε η συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ με τον Υπουργό Αθλητισμού και το Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού, βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, το

οποίο το πλαίσιο αυτό αφορά την κάθαρση στο χώρο του αθλητισμού και της καλαθοσφαίρισης γενικά, γιατί είναι κάτι το οποίο μας έχει πληγώσει. Είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και την ελληνική κοινωνία.

Σίγουρα τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε, όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό και, όπως σας είπα, η πολιτεία έχει απόλυτο δίκιο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι να προχωρήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην εκλογική διαδικασία, υπό το παρόν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διατηρεί μια κατάσταση μεταβατική. Θα μπορούσα να πω, αν χαρακτηρίζεται έτσι, για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και την αγωνιστική διαδικασία των εθνικών ομάδων, γιατί, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τον Νοέμβριο έχουμε το πρώτο παράθυρο, ένα από τα δύο τελευταία παράθυρα, που καθορίζει την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών και στο Παγκόσμιο των Ανδρών.

Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός, το έχουν ανάγκη τα σωματεία.

Θα προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνώντας με το Υπουργείο και προτείνοντας στο Υπουργείο, ένα καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών, όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΟΚ και οι διεργασίες του αθλητικού νόμου».