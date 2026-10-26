Basketgate: Στην Ευελπίδων και η Τσαρούχα, θα απολογηθεί στον Ανακριτή
Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Σήμερα (26/10) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.
Πρώτος στην Ευελπίδων έφτασε ο Ηλίας Κορομηλάς, ενώ στη συνέχεια ήταν η σειρά της Τσαρούχα να εμφανιστεί για να απολογηθεί και εκείνη για το σκάνδαλο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες.
Για τις 12:00 είναι προγραμματισμένη η απολογία του Τάσο Πηλοΐδη.
Το video του Gazzetta
👀Η άφιξη της Τσαρούχα https://t.co/gS6DUZT01n— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 26, 2026
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