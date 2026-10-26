Mετά τον Ηλία Κορομηλά, η Βάσω Τσαρούχα έφτασε στην Ευελπίδων και θα απολογηθεί στον Ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σήμερα (26/10) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Πρώτος στην Ευελπίδων έφτασε ο Ηλίας Κορομηλάς, ενώ στη συνέχεια ήταν η σειρά της Τσαρούχα να εμφανιστεί για να απολογηθεί και εκείνη για το σκάνδαλο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες.

Για τις 12:00 είναι προγραμματισμένη η απολογία του Τάσο Πηλοΐδη.

Το video του Gazzetta