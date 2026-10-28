Ένα άκρως ανταγωνιστικό ματς πραγματοποιήθηκε στο κλειστό ΔΑΚ Γλυφάδας, για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της EuroLeague με τον Αθηναϊκό να έφτασε κοντά στην ανατροπή αλλά η εμπειρία και τα λιγότερα λάθη των φιλοξενούμενων να έκριναν το αποτέλεσμα.

Αν κάτι χαρακτηρίζει το παιχνίδι Αθηναϊκός – Μπάσκετ Λάντες αυτό είναι τα πολλά εύκολα λάθη, οι 50-50 μπάλες, οι λάθος πάσες και οι επιλογές που δεν αρμόζουν στο επίπεδο ικανοτήτων των παικτριών. Όμως οι καλές παίκτριες και οι καλές ομάδες βρίσκουν τον τρόπο τους ακόμη και στην κακή τους βραδιά.

Ο Αθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να αλλάξει την ιστορία και να πάρει την πρώτη του επίσημη νίκη στην EuroLeague, αισθητά βελτιωμένος από την προηγούμενη αναμέτρησή του. Πιο σκληρός στην άμυνα, πιο σκόπιμος στην επίθεση και το κυριότερο με αυτοπεποίθηση. Διατεθειμένος να παλέψει για κάθε μπάλα, σε άμυνα, επίθεση και σουτ και στο τέλος να φύγει νικητής.

Πρωταγωνίστριες του παιχνιδιού για την ομάδα του Αθηναϊκού ήταν οι Άλεξις Πρινς με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ και Ρόμπιν Παρκς με 14 πόντους, καθώς και η αφανής ηρωίδα της ομάδας, Τζούλι Βανλού, με double-double με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Αθηναϊκό να έχει το προβάδισμα με καθαρές επιθέσεις, σωστές επιλογές στα pick and roll και ολοκληρωμένες προσπάθειες, ενώ στο άλλο μισό του γηπέδου ήταν physical, με αποτέλεσμα η Μπάσκετ Λάντες να μην καταφέρει να βρει ελεύθερα σουτ. Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, καθώς οι φιλοξενούμενες ευστόχησαν σε δύο δύσκολα σουτ ενώ ο Αθηναϊκός έκανε δύο λάθος επιλογές, χάνοντας το προβάδισμα και ξεκινώντας πάλι από το θεωρητικά μηδέν, δηλαδή από την ισοπαλία και το 15-15.

Με προβάδισμα ξεκίνησε η ομάδα του Αθηναϊκού το δεύτερο δεκάλεπτο επιμένοντας στη σκληρή άμυνα και στις εύκολες λύσεις στην επίθεση κάτω από το καλάθι. Παρά τα άστοχα σουτ εντός πεδιάς, ο Αθηναϊκός κατάφερε να βρεθεί στη ρακέτα να πάρει προσπάθειες που αντιστοιχούν στις ικανότητές του και στη συνέχεια να βρει ρυθμό. Στο τέλος του ημιχρόνου δεν κατάφερε όμως να κρατήσει τη διαφορά, καθώς η Μπάσκετ Λάντες βρήκε τον ρυθμό της, πήγε προς το καλάθι και ευστόχησε σε μερικά ελεύθερα σουτ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 33-37, με buzzer beater από την Πάρντον για τη Λάντες.

Κορυφαίες του Αθηναϊκού ήταν η Ιβάνα Ράτζα με 8 πόντους και η Τζούλι Βανλού με 6 πόντους και 7 ασίστ στο ημίχρονο. Από τη Λαντές, η Ελένγκα είχε 9 πόντους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Αθηναϊκός είχε ένα κακό ξεκίνημα όμως με την υπογραφή της Τζούλι Βανλού επέστρεψε στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά από το 33-43 στο 38-43. Αρκετά άστοχος κάτω από το καλάθι ο Αθηναϊκός με τη Μπάσκετ Λάντες να τιμωρεί κάθε χαμένη ευκαιρία καθώς κάθε χαμένο καλάθι του Αθηναϊκού μεταφραζόταν σε δύο ακόμη πόντους στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Παρά την πίεση του Αθηναϊκού και ειδικά της Άλεξις Πρινς με πέντε συνεχόμενους πόντους, η Λάντες είχε μία απάντηση σε κάθε πρόβλημα και κράτησε τη διαφορά, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 55-60.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ρόμπιν Παρκς πήρε την κατάσταση στα χέρια της και οδήγησε την ομάδα της στο εντυπωσιακό 61-62. Με την Πρινς να ακολουθεί, το παιχνίδι ήρθε και πάλι στα ίσα. Η εμπειρία όμως και τα λιγότερα λάθη της Μπάσκετ Λάντες της χάρισαν τη νίκη καθώς δημιούργησε ξανά μια διαφορά και κρατώντας την μέχρι το τέλος, «κλείδωσε» το ματς στα τελευταία δύο λεπτά με το εμφατικό 65-78.

Δεκάλεπτα: 15-15, 33-37, 55-60, 65-78