Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε στο 52' του αγώνα με τον ΟΦΗ να ανοίξει το σκορ με σουτ του Νίτσου.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της με τον ΟΦΗ η ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου κατάφερε μόλις στο 52' να κάνει το 1-0 κόντρα στους Κρητικούς. Συγκεκριμένα ο Μπόρχα σε φάση διαρκείας έκανε το λάθος, η μπάλα πήγε στον Νίτσο που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.