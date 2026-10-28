ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ: Ο Νίτσος άνοιξε το σκορ για του Θεσσαλούς
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Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε στο 52' του αγώνα με τον ΟΦΗ να ανοίξει το σκορ με σουτ του Νίτσου.
Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της με τον ΟΦΗ η ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου κατάφερε μόλις στο 52' να κάνει το 1-0 κόντρα στους Κρητικούς. Συγκεκριμένα ο Μπόρχα σε φάση διαρκείας έκανε το λάθος, η μπάλα πήγε στον Νίτσο που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.
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