Έπειτα από την πολύωρη απολογία που ξεκίνησε στις 10 το πρωί, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του Βαγγέλη Λιόλιου και του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μαυραγάνη σχετικά με το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ με τους δύο άντρες να κρίνονται προφυλακιστέοι έπειτα από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ με το που έφτασε στο γραφείο του 9ου τακτικού Ανακριτή τον ενημέρωσε για την παύση οποιασδήποτε ενασχόλησής του με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ ανήλθαν σε τρεις με πρώτη εκείνη του Πέτρου Παπαπέτρου.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιον των δικαστικών αρχών δεν στάθηκαν αρκετές για να αποφύγουν την προφυλάκιση, η οποία αποφασίστηκε μετά από διαδικασία που διήρκεσε συνολικά 12 ώρες. Ο Βαγγέλης Λιόλιος παρέμεινε επί 3,5 ώρες ενώπιον των αρχών, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για κατ’ εξακολούθηση δωροδοκία, βάσει του αθλητικού νόμου. Στην απολογία του παρουσίασε, μεταξύ άλλων, οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαυραγάνης ολοκλήρωσε την απολογία του μέσα σε περίπου 40 λεπτά και αρνήθηκε την κατηγορία για χειραγώγηση αγώνων.

Τη Δευτέρα (26/10, 10:30 π.μ.) οι απολογίες Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη

Την επόμενη ημέρα (26/10, 10:30 π.μ.) αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του 9ου τακτικού ανακριτή τα τρία τελευταία πρόσωπα που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση: η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σε θέματα διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης.