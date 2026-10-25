ΕΟΚ: Ποιος πήρε τη θέση του Λιόλιου στο ΔΣ της ΕΟΚ
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Ο Περικλής Δορκοφίκης πήρε τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στο ΔΣ της ΕΟΚ.
Ο Αγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., μετά την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίαση. Στο νέο ΔΣ, τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου, πήρε ο Περικλής Δορκοφίκης.
Το ΔΣ της ΕΟΚ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος
- ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας
- ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ
- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
- ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών
- ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ
- ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
- ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
- ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
- ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ
- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ
@Photo credits: eurokinissi
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