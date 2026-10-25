Ο Περικλής Δορκοφίκης πήρε τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στο ΔΣ της ΕΟΚ.

Ο Αγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., μετά την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίαση. Στο νέο ΔΣ, τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου, πήρε ο Περικλής Δορκοφίκης.

Το ΔΣ της ΕΟΚ